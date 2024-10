Honor Magic7: l'intelligenza artificiale "Autopilot" rivoluzionerà l'esperienza utente

Honor ha annunciato che la sua prossima serie di smartphone di punta, Magic7, sarà alimentata dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite di Qualcomm e introdurrà funzionalità di intelligenza artificiale (AI) innovative, tra cui il primo "AI Agent on-device" del settore per un ecosistema aperto.

“Apertura e collaborazione sono parte del nostro DNA”, ha commentato Ray Guo, CMO di HONOR Device Co. “Con il supporto di Qualcomm Technologies, stiamo definendo l'ecosistema AI-first e rivoluzionando le esperienze degli utenti nell'era dell'AI. Siamo entusiasti di presentare il primo AI Agent del settore e di portare per la prima volta l'AI generativa sul dispositivo sia per i ritratti fotografici che per i giochi, grazie all'elaborazione NPU. Benvenuti nell'era dell’intelligenza artificiale autopilot per i dispositivi mobili”.