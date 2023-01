Gennaio, si sa, è tempo di saldi, e anche i produttori in ambito tecnologico si adeguano, offrendo sconti e buoni di vario genere da spendere per l’acquisto dei vari smartphone, tablet e wearable.

Honor non è da meno: a un giorno dal lancio del suo nuovo Pad X8 – il tablet del momento per rapporto qualità/prezzo –, l’azienda cinese mette a disposizione un codice esclusivo per acquistarlo a 20 euro in meno. Curiosi di saperne di più? Allora continuate a leggere qui sotto!

Intanto, diciamo che Honor Pad X8 è un tablet con caratteristiche all’avanguardia venduto a un prezzo già di per sé non eccessivo. La prima cosa che salta all’occhio è il design, ovviamente, dunque cominciamo col dirvi che questo Pad X8 è leggero (pesa 460 g), sottile (misura 7,55 mm) e progettato in generale per essere maneggevole. Il display Honor FullView da 10,1 pollici con rapporto schermo-corpo superiore all’80% garantisce un’esperienza di visione immersiva e in più “sicura”, essendo certificato da TÜV Rheinland come schermo a basse emissioni di luce blu.

A un buon display sono abbinati degli altoparlanti di grande ampiezza con regolazione intelligente firmata Honor Histen. Nel complesso, l’esperienza d’uso è fluida, grazie al sistema Magic UI sempre più ottimizzato e basato su Android S. Tanto per fare un esempio, la funzione Dividi Schermo consente di aprire fino a 4 diverse app sulla stessa schermata. Molto interessante anche la modalità e-book, che regola automaticamente il contrasto, la luminosità, la temperatura colore e altri parametri per rendere lo schermo simile alla carta.

Tutto questo e altro ancora è offerto da Honor al prezzo di 229,90 euro. Inserendo questo codice in fase d’acquisto, sarà possibile averlo non più a 229, bensì a 209,90 euro, vale a dire a 20,00 euro in meno:

APAD20OFF

Potete procedere all’acquisto cliccando qui e digitandolo al checkout nel campo Coupon. Salvo rinnovo, l’offerta scadrà il 31 gennaio prossimo.