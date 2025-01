Honor sbeffeggia Galaxy S25 Ultra, offre powerbank e lenti telescopiche in regalo a Samsung

In un'originale campagna pubblicitaria, Honor ha messo in luce la presunta mancanza di innovazioni significative nel recente Samsung Galaxy S25 Ultra. Attraverso una serie di "regali" ironici, Honor ha cercato di evidenziare le aree in cui il suo Magic7 Pro supererebbe il concorrente sudcoreano, tra cui potenza di ricarica e capacità fotografiche.

L'iniziativa, denominata "Happy 25th Sam", comprende una power bank, evidenziando così le superiori capacità di batteria del Magic 7 Pro, oltre alla ricarica capace di arrivare a 100W con cavo e wireless a 80W contro i 45W del S25 Ultra. Un altro "regalo" è un obiettivo fotocamera di notevole lunghezza focale, a sottolineare le presunte maggiori capacità dell'AI Super Zoom del Magic 7 Pro, che entra in gioco oltre 30x di ingrandimento.

Sfidando direttamente il colosso Samsung, Honor mira a vendere il suo top di gamma.

Oltre a batteria e fotocamere, Honor critica anche l'interfaccia utente del S25 Ultra, promuovendo il suo "Magic Portal", una funzionalità che consente l'accesso a oltre 150 app terze con un semplice gesto, a differenza delle soluzioni offerte da Samsung. Questa mossa di marketing ironica di Honor è chiaramente un tentativo di alimentare una competizione più accesa nel settore, posizionando il Magic7 Pro come una scelta valida e competitiva rispetto al più noto brand sudcoreano.

Nonostante le frecciate di Honor, Samsung ha implementato diversi miglioramenti nel Galaxy S25 Ultra, inclusa una personalizzazione più spinta dell'intelligenza artificiale e un rinnovato sistema di ricarica che permette di ottenere una ricarica del 70% in soli 30 minuti. Ciò dimostra che, nonostante le critiche, anche Samsung continua a innovare e a migliorare le prestazioni dei suoi dispositivi di punta.

L'Honor Magic7 Pro, lanciato poco prima dell'evento Galaxy Unpacked di Samsung, monta il processore Snapdragon 8 Elite e porta diverse migliorie rispetto al suo predecessore, il Magic6 Pro. Con la sua recente campagna pubblicitaria, Honor non solo ha cercato di mettere in risalto le caratteristiche superiori del suo telefono, ma ha anche stimolato l'interesse e la discussione tra i consumatori.

Resta quindi da vedere come questa strategia di confronto diretto impatterà sulle preferenze dei consumatori e sulle performance di vendita di entrambi i produttori nel mercato globale degli smartphone.