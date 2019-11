Honor V30 Pro come Galaxy S10+? Eccolo nella prima immagine dal vivo

Honor V30 Pro, lo smartphone top di gamma dell'azienda cinese, potrebbe debuttare con un design molto simile al Galaxy S10 Plus ospitando una doppia fotocamera anteriore in un foro sul display.

Honor V30 Pro dovrebbe debuttare a breve. Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, il nuovo top di gamma del marchio cinese dovrebbe presentarsi con un design molto simile alla gamma Galaxy S10 di Samsung. Sono due i modelli attesi ed entrambi potrebbero riprendere il classico foro sul display per la fotocamera frontale. D’altronde, anche l’attuale Honor View 20 ha adottato la stessa soluzione.

Su Weibo è comparsa quella che dovrebbe essere la prima immagine dal vivo di Honor V30 Pro. Da qui, è ipotizzabile la presenza di una doppia fotocamera anteriore posizionata nell’angolo in alto a sinistra. Il secondo sensore potrebbe essere sfruttato per acquisire la profondità di campo. Da questa immagine, non è possibile trarre nessun’altro indizio. Ci hanno pensato, invece, le immagini promozionali a mostrarci la back cover.

Il pannello posteriore sarà nuovamente caratterizzato da colorazioni cangianti, divenute ormai una costante negli smartphone targati Honor. Il comparto fotografico sarà alloggiato all’interno di un quadrato, proprio come visto per la prima volta su Mate 20 Pro di Huawei. Secondo alcune voci, la gamma V30 dovrebbe debuttare con il sensore principale da 60 MP accoppiato a un grandangolare da 16 MP, un sensore da 2 MP per le macro e un ultimo sensore TOF. La versione base dovrebbe restare ferma a 3 fotocamere.

Inoltre, l’assenza di un sensore biometrico sul posteriore confermerebbe l’implementazione dello stesso al di sotto del display OLED almeno per Honor V30 Pro. Il processore a bordo dovrebbe essere il Kirin 990 5G, annunciato da Huawei in occasione di IFA 2019. Insomma, un vero e proprio top di gamma. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale.