Honor View 30: doppio foro sul display come Galaxy S10+?

Honor View 30 potrebbe integrare due fotocamere frontali come Galaxy S10 Plus. L'azienda cinese potrebbe presentare anche uno smartphone di fascia media con fotocamera da 64 MP.

Honor dovrebbe presentare il suo prossimo top di gamma entro la fine dell’anno. Honor View 30 dovrebbe poi debuttare sui mercati internazionali nel mese di gennaio. Il condizionale in questo caso è d’obbligo data l’incertezza generata dalla situazione tra Cina e Stati Uniti. Ad ogni modo, è comparsa in rete un’immagine dal vivo di quello che sembra essere il prossimo smartphone di casa Honor.

Ciò che balza immediatamente agli occhi è la presenza di due fori sul display che ospiterebbero, dunque, una doppia fotocamera frontale. Si tratterebbe di una soluzione molto simile a quanto già visto a bordo del Galaxy S10+ di Samsung. Se così fosse, comunque, è presumibile che il secondo sensore possa avere un’ottica grandangolare oppure possa essere un sensore di tipo ToF.

Per quanto riguarda il display, dall’immagine risulta difficile capire se si tratta di un pannello con angoli curvi o no. Tuttavia, non sembra avere lo stesso raggio di curvatura dello smartphone della casa sudcoreana. Non sono emerse altre informazioni tecniche sul futuro Honor View 30. Nei mesi scorsi, però, alcune indiscrezioni hanno suggerito la presenza del processore Kirin 985 – che Huawei poi ha presentato durante IFA 2019 come Kirin 990 – con tanto di supporto 5G.

Di recente, inoltre, è stato certificato un nuovo dispositivo che dovrebbe essere di fascia media e che potrebbe debuttare proprio insieme a Honor View 30. Stando a quanto riportato dall’ente di certificazione 3C, lo smartphone in questione (nome in codice LRA-AL00) sarà equipaggiato con il processore Kirin 810 a 7nm e sarà dotato di una fotocamera principale da 64 MP. Il dispositivo potrebbe arrivare come membro della serie Note.

È bene sottolineare comunque che non si tratta di informazioni ufficiali e che i dati potrebbero essere diversi in sede di presentazione. Per il momento, inoltre, Honor non ha ancora organizzato nessun evento di lancio di nuovi prodotti.