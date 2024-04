HarmonyOS NEXT si mostra in alcuni screenshot, il futuro di Huawei è senza app Android

All'inizio dell'anno Huawei ha annunciato l'arrivo del suo nuovo sistema operativo HarmonyOS NEXT che, viste le premesse, potrebbe segnare un punto di svolta per il colosso cinese. Diversamente dalla versione attuale, HarmonyOS NEXT si distingue per l'assenza totale di Android, ponendosi come un vero sistema operativo proprietario. Questo mossa sembra tanto una risposta diretta alle restrizioni imposte dal ban americano, che ha negato a Huawei l'accesso alle certificazioni Google necessarie per un Android completo.

Il rilascio delle prime versioni Beta di HarmonyOS NEXT è previsto per giugno 2024

In rete sono comparse le prime immagini dell'interfaccia nella sua Developer Preview 2. Gli screenshot pubblicati da Huaweicentral.com mostrano una UI che non si discosta molto da quella attuale di HarmonyOS. La disposizione include una barra di stato in alto, una dock in basso e icone delle app e widget sulla schermata home.

Nonostante le immagini precedentemente trapelate per la versione tablet non mostrino cambiamenti significativi, l'intento di Huawei sembra quello di mantenere una certa continuità visiva con le versioni precedenti, facilitando così la transizione per gli utenti. Tuttavia, le novità più significative si trovano "sotto il cofano". HarmonyOS NEXT abbandonerà il kernel Linux utilizzato da Android in favore di un kernel proprietario Harmony, progettato per offrire prestazioni migliorate.

Anche se l'interfaccia utente di HarmonyOS NEXT potrebbe apparire familiare a chi è già abituato ad usare gli smartphone Huawei, le innovazioni interne rappresentano un deciso passo avanti verso una maggiore indipendenza tecnologica da parte di Huawei, delineando un futuro in cui l'azienda può operare con maggiore autonomia rispetto alle influenze esterne e alle restrizioni di mercato.

Se Huawei riuscisse a proporre una valida alternativa, forse riuscirebbe a conquistare una fetta di pubblico interessata ai suoi smartphone che ha dovuto rinunciare ad acquistarli per la mancanza di app Google. Proprio in questi giorni abbiamo proposto un sondaggio sul tema, fateci sapere cosa ne pensate!