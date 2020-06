HP punta ancora sui Chromebook: ecco i nuovi modelli

Dopo Samsung, anche HP ha deciso di lanciare alcuni Chromebook. La società ha appena proposto un dispositivo “premium” e un modello entry-level. Per il momento non abbiano informazioni in merito a una possibile commercializzazione nel mercato italiano.

Il primo modello è HP x360 14c, un notebook con display touchscreen da 14 pollici. Presenti delle cornici micro-edge su tre lati che assicurano un rapporto schermo/corpo dell’88%. Il peso di questo dispositivo, pari a 1,58 KG, è abbastanza limitato e lo rende perfetto anche per tutti coloro i quali si trovano spesso in viaggio.

Il Chromebook è equipaggiato con il processore Intel Core i3 o Intel Core i5 di decima generazione, 8 GB di RAM, 64/128 GB di memoria interna, Wi-Fi 6 e una batteria che dovrebbe assicurare 13,5 ore di autonomia. Sul corpo è presente anche un lettore di impronte digitali, che permette di sbloccare rapidamente il portatile. Il prezzo di partenza è pari a 499 dollari (443 euro circa).

HP ha anche presentato Chromebook 11a, un modello ideale per coloro i quali non hanno particolari esigenze. Si tratta di un laptop con processore Intel Celeron, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna e Wi-Fi 5. Il device, in vendita tra pochi giorni in alcuni mercati, avrà un prezzo di 219 dollari (194 euro circa).

Il mercato dei Chromebook si arricchisce sempre più, dopo il lancio di Acer Chromebook 314 (disponibile su Amazon), Lenovo S340 (disponibile su Amazon), Lenovo C340 (disponibile su Amazon), HP 14a-na0005nl (disponibile su Amazon) e HP 14b-ca0000nl (disponibile su Amazon).