Huawei, fino al 50% di sconto con le offerte di Natale

A Natale Huawei vuole far sentire le persone più vicine e connesse tra loro utilizzando la tecnologia. Queste le premesse per presentare le promozioni di Natale, unite all’App protagonista, AppGallery, che permetterà agli utenti di vincere favolosi premi.

Lo store virtuale di Huawei, infatti, si sta via via popolando e arricchendo sempre più di applicazioni e ora mette in palio un premio importante, una FIAT 500, e migliaia di altri premi esclusivi per raggiungere più persone possibili.

Tutti gli utenti che scaricheranno le App aderenti all’iniziativa natalizia potranno girare la ruota e tentare la fortuna: oltre all’automobile targata Fiat, si potranno vincere prodotti Huawei e dei coupon sconto da utilizzare presso le aziende partner. Per partecipare bisogna essere utenti di Huawei AppGallery: le app partner da scaricare effettueranno sconti a catalogo per chi aderisce all’iniziativa. Queste apparterranno a 4 distinte categorie:

E-commerce: per gli acquisti su Huawei Store è possibile ottenere ed utilizzare un coupon del 5% di sconto, mentre se farete acquisti su Piazza Italia si potrà avere il 20% di sconto su prodotti selezionati.

Food and Drink: chi desidera un food o un drink delivery direttamente a casa avrà la possibilità di rivolgersi a Tannico, realtà che propone vini italiani, esteri, birre artigianali, champagne con uno sconto del 5%. Per chi preferisce, invece, deliziarsi il palato con i cibi della tradizione americana, sarà possibile ordinare presso il sito OldWildWest con uno sconto del valore di 5 euro.

Mobilità: il partner di Huawei – Zig Zag – offre 30 minuti di utilizzo gratis del suo servizio scooter sharing e TomTom regala 6 mesi di abbonamento gratuito a TomTom navigation. Anche Chicco offre la possibilità di acquistare, con uno sconto di 10 euro, il dispositivo anti abbandono BebèCare oppure si può optare per il seggiolino con il dispositivo già integrato con il 15% di sconto.

Entertainment: con l’App Infinity si può attivare un abbonamento di 2 mesi gratuiti per avere tutto l’intrattenimento durante il periodo festivo e oltre.

Grazie alle offerte natalizie, inoltre, fino alla fine del mese di dicembre tutti i clienti potranno usufruire di sconti fino al 50% sui prodotti tecnologici di Huawei acquistati direttamente dal Huawei Store.

Le occasioni di Huawei da mettere sotto l’albero di Natale

È risaputo che gli smartphone Huawei scattano eccellenti foto e hanno una batteria a lunga durata. Questi due prodotti ne sono l’esempio:

Huawei Mate 40 Pro è disponibile fino al 31 dicembre con in regalo le Huawei FreeBuds Pro White e la cover Mate 40 Pro Silicon Case. Il tutto al prezzo di 1249,00 euro.

è disponibile fino al 31 dicembre con in regalo le White e la cover Mate 40 Pro Silicon Case. Il tutto al prezzo di 1249,00 euro. Huawei P30 Pro è invece acquistabile fino al 17 dicembre a soli 549 euro anziché 849,90 euro.

Non solo smartphone. Huawei è sempre più leader anche nel settore notebook e tablet, offrendo prodotti con prestazioni elevate e un’esperienza immersiva. Ecco i prodotti in promozione:

Huawei MateBook X Pro 2020 è acquistabile con il 25% di sconto fino al 31 dicembre al prezzo di 1299,00 euro nella configurazione Intel Core i5, 512 GB SSD e 16 GB RAM.

è acquistabile con il 25% di sconto fino al 31 dicembre al prezzo di 1299,00 euro nella configurazione Huawei MatePad Pro invece essendo veloce e leggero è adatto all’utilizzo per tutta la famiglia. È disponibile nella sua versione 128 GB + 6 GB e per l’occasione l’azienda mette in confezione sia la tastiera che la M-Pencil. Il tutto a 399,00 euro.

Huawei pensa anche agli amanti della musica applicando sconti su altri due prodotti:

Huawei FreeBuds Pro acquistabili dal 13 al 24 dicembre e scontate a 129,00 euro.

acquistabili dal 13 al 24 dicembre e scontate a 129,00 euro. Huawei FreeBuds Studio fino al 24 dicembre in sconto a 249,00 euro.

E, infine, Huawei ha un occhio di riguardo anche verso gli indossabili, che aiutano nello sport e a mantenersi in forma (soprattutto in vista delle festività!):

Huawei Watch Fit nella colorazione Graphite Black fino al 31 dicembre è scontato e sarà acquistabile al prezzo di 89 euro. Saranno disponibili anche i colori Sakura Pink e Mint Green al prezzo di 99 euro. In questo caso verrà regalata la cover brillantinata e lo charm.

Ma queste sono solo alcune delle offerte che ci accompagneranno da qui alla fine dell’anno, potete trovarne tante altre nel Huawei Store e sulla pagina dedicata su Amazon.