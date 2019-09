Huawei FreeBuds 3, i rivali degli AirPods 2 hanno la cancellazione del rumore!

I nuovi auricolari true wireless di Huawei, denominati FreeBuds 3, integrano anche il nuovo chip Kirin A1 pensato appositamente per i wearable.

Durante la conferenza stampa di Huawei – ancora in corso a Berlino nell’ambito di IFA 2019 – l’azienda cinese ha svelato i FreeBuds 3. La terza generazione degli auricolari true wireless del gigante di Shenzen introduce molte novità di rilievo, candidandosi come uno dei rivali più agguerriti degli AirPods 2 di Apple. Ennesima dimostrazione di come questa categoria di prodotto ricopra ormai un ruolo centrale nelle strategie dei big dell’high-tech. Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto, i FreeBuds 3 possono contare sul nuovo chip Kirin A1, pensato appositamente per i wearable, che caratterizzerà tutti i futuri dispositivi indossabili dell’azienda cinese. Integra il Bluetooth 5.1 e dovrebbe garantire un vero e proprio salto di qualità in termini di autonomia. In tal senso, per i nuovi auricolari true wireless Huawei parla di 4 ore di durate con una singola carica (con tutte le funzionalità attive), con la custodia in dotazione in grado di offrirne altre 20.

C’è la cancellazione attiva del rumore, basata su una tecnologia di tipo adattivo. In base dunque alle condizioni ambientali, entrerà più o meno in azione, garantendo un ascolto ottimale in ambienti con rumore fino a 15dB. In più, Huawei ha implementato un apposito sensore (Bone Sensore), che si occuperà di catturare la voce dell’utente in fase di chiamata. In tal senso, i FreeBuds 3 consentiranno anche di effettuare telefonate mentre, ad esempio, si è in bicicletta, senza percepire alcun disturbo in termini sonori. Tutti aspetti che avremo modo di verificare in fase di test.

La parte audio è affidata a driver da 14 mm. Da un punto di vista estetico i richiami agli AirPods sono importanti. La custodia ha comunque una forma rotonda e, da quello che abbiamo avuto modo di percepire attraverso le mani del CEO di Huawei Richard Yu, sembra anche abbastanza piccola. Due le colorazioni disponibili (bianco e nero) e non mancano ricarica rapida e wireless.

Ancora nessuna notizia in merito a prezzi e disponibilità. Attendiamo indicazioni da parte di Huawei. In ogni caso, almeno sulla carta, questi FreeBuds 3 sembrano davvero molto validi.