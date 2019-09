Huawei, la smart TV con HarmonyOS in arrivo con Mate 30

Huawei Smart Screen, la smart TV mossa da HarmonyOS, sarà presentata il 19 settembre con la nuova famiglia Mate 30. Potrebbe debuttare solo sul mercato cinese.

Huawei Smart Screen è più vicina di ciò che pensiamo. La smart TV mossa dal nuovo sistema operativo HarmonyOS sarà presentata il 19 settembre durante l’evento di presentazione della nuova gamma Mate 30. Il sito cinese di e-commerce, JD.com, infatti ha già aperto le prenotazioni e sull’account Weibo di Huawei Cina è stato pubblicato un teaser che spazza via ogni dubbio.

La TV è denominata Smart Screen ma non ci sono molte informazioni a riguardo nemmeno sulla scheda tecnica presente su JD.com. Il dispositivo potrebbe arrivare in tre diverse grandezze: 55’’, 65’’ e 75’’. A quanto pare il pannello è fornito dalla società cinese BOE. Come Honor Vision Pro (di cui vi abbiamo parlato in un nostro articolo), anche Smart Screen dovrebbe essere dotata di una fotocamera pop-up.

Credit - JD.com

Huawei Cina non ha fornito informazioni circa la data di commercializzazione. Tuttavia, possiamo aspettarci che in un primo momento sarà disponibile solo sul mercato cinese. Come già detto, la Smart TV sarà mossa dal nuovo sistema operativo HarmonyOS che abbiamo avuto modo di vedere in azione durante IFA 2019.

Nonostante in quell’occasione l’OS sia sembrato fluido e reattivo, il lancio sui mercati internazionali potrebbe essere ancora lontano. D’altronde, Huawei ha accelerato lo sviluppo di HarmonyOS in seguito alle vicissitudini con gli Stati Uniti. La società cinese, infatti, sta tentando di creare un’alternativa valida ad Android e a tutto l’ecosistema Google qualora si trovasse nell’impossibilità di utilizzare tecnologie, servizi e app di origine statunitense.

Tuttavia, è plausibile che Huawei presenti una smart TV molto simile a quella annunciata da Honor sia da un punto di vista estetico che tecnico. In ogni caso, l’appuntamento è fissato per il 19 settembre a Monaco di Baviera. I protagonisti dell’evento saranno i nuovi Mate 30 e Mate 30 Pro, la cui commercializzazione sul nostro mercato potrebbe subire dei ritardi a causa della mancanza dei servizi Google. In ogni caso, vi racconteremo tutto in tempo reale direttamente da Monaco.