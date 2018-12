Huawei Mate 20 Pro: ecco cosa c’è sotto la scocca

Come la maggior parte degli smartphone, anche Huawei Mate 20 Pro è stato protagonista di uno dei soliti teardown di JerryRigEverything. Il top di gamma del produttore cinese era già passato sotto le grinfie del noto Youtubber già un mese fa quando è stato sottoposto all’ormai consueto test di resistenza superandolo a pieni voti.

Mate 20 Pro è stato letteralmente smontato senza grandi difficoltà. Una volta staccato il pannello posteriore, il video mostra uno degli elementi più interessanti dello smartphone: la tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica posizionata in un unico alloggiamento in metallo. A questo punto, si conferma che solo il sensore da 8MP con teleobiettivo f/2.4 è l’unico a essere dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine. Mentre ne sono privi quello principale da 40MP e il terzo da 20MP con ottica grandangolare.

L’analisi continua soffermandosi sul LED a infrarossi costruito direttamente sulla scheda madre, sullo slot per la nano SIM e sulla batteria da 4.200 mAh. Tutti elementi a cui si può accedere senza particolari problemi. Da sottolineare il fatto che l’altoparlante inferiore emette il suono direttamente dalla porta USB-C. In teoria, ciò è positivo quando lo smartphone non è in ricarica, ma se ascoltassimo musica mentre l’uscita USB-C è occupata dal caricabatteria il suono sarebbe distorto come se uscisse da una lattina.

Infine, l’attenzione è posta tutta sul sensore biometrico posto sotto il display che già aveva smesso di funzionare durante il test di resistenza. Stavolta, si nota che non può essere in alcun modo rimosso. Per questo motivo, Zack lo definisce più fragile rispetto al OnePlus 6T. In conclusione, dopo essere stato riassemblato, Huawei Mate 20 Pro è tornato a funzionare.