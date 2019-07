Huawei Mate 20 X 5G arriva in Italia a 1.099,90 euro

Huawei Mate 20 X 5G è disponibile in preordine su Amazon, negli online store di MediaWorld, Unieuro e presso il Huawei Experience Store al prezzo consigliato di 1.099,90 €.

Huawei ha annunciato la disponibilità per il mercato italiano di Mate 20 X 5G, il phablet dell’azienda cinese capace di connettersi al nuovo standard di rete. Lo smartphone, nella colorazione Emerald Green, è disponibile in preordine su Amazon, negli online store di MediaWorld, Unieuro e presso il Huawei Experience Store al prezzo consigliato di 1.099,90€.

“I benefici del 5G sono innumerevoli e hanno l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana degli utenti. Huawei è da sempre in prima linea per offrire soluzioni tecnologiche avanzate, ai consumatori così come ai partner commerciali. Lo dimostrano gli oltre 2 miliardi di dollari investiti in Ricerca & Sviluppo per il 5G dal 2009 ad oggi. Il lancio di HUAWEI MATE 20 X 5G in Italia rappresenta un’ulteriore prova del primato di Huawei, che si conferma l’unica azienda capace di offrire una soluzione 5G end-to-end su larga scala. Huawei è impegnata da diverso tempo a sviluppare un ecosistema 5G, dalle reti ai device” sono queste le parole con cui ha commentato l’arrivo di Mate 20 X 5G Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Parliamo di uno smartphone top di gamma alimentato dal processore Kirin 980 e dal modem 5G Balong 5000 affiancati a 8 Gigabyte di RAM e 256 Gigabyte di memoria interna. Il SoC è chiamato a muovere un enorme display OLED da 7,2 pollici. Huawei ha inserito un sistema di raffreddamento avanzato composto da una camera di vapore e tubi di calore in grafene per la gestione del calore.

l comparto fotografico si compone di una fotocamera frontale da 24 Megapixel incastonata all’interno di un notch a goccia e di un sistema di tripla fotocamera posteriore, lo stesso visto a bordo del Mate 20 Pro. Il sensore principale da 40 Megapixel è accoppiato a un teleobiettivo da 8 Megapixel e a un grandangolare da 20 Megapixel. Sotto la scocca in vetro, una batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida a 40W.

Per l’occasione, il produttore cinese ha inoltre annunciato la disponibilità per il mercato italiano di HUAWEI CPE 5G PRO, un piccolo hub capace di ricevere il segnale 5G tramite Balong 5000 e trasmetterlo nelle sue vicinanze con un segnale Wi-Fi 6 con velocità di trasmissione fino a 4,8Gbps. Il dispositivo supporta sia le reti 4G che 5G.

Come detto in apertura, è possibile prenotare Huawei Mate 20 X 5G su Amazon, negli online store di MediaWorld, Unieuro e presso il Huawei Experience Store al prezzo consigliato di 1.099,90€. La data di uscita indicata su Amazon è il 22 Luglio.