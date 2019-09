Huawei Mate 30, presentazione ufficiale il 19 settembre

Ora è ufficiale. La nuova serie Huawei Mate 30 sarà annunciata il prossimo 19 settembre nel corso di un evento organizzato a Monaco di Baviera. È la stessa società a darne conferma tramite un post su Twitter. Nonostante l’incertezza attorno alla presenza dei servizi e app Google sui futuri dispositivi del marchio, la presentazione dei nuovi top di gamma Huawei non subirà ritardi.

Le notizie degli ultimi giorni riferiscono però di un possibile rinvio della commercializzazione della serie Mate 30 sui mercati internazionali a causa del divieto imposto dall’amministrazione Trump. Huawei sembra comunque intenzionata a continuare per la sua strada con o senza Google che – per stipulare nuovi accordi con la società di Shenzhen – ha bisogno di ottenere una licenza dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019