Huawei Mate 30 Pro, ritorno al passato per il design?

Arriva un nuovo leak riguardante il top di gamma Huawei Mate 30 Pro che smentisce quanto detto sull'eventuale comparto fotografico progettato dalla società cinese. Un'immagine mostra infatti un nuovo design della back cover che presenta un ritaglio di forma rettangolare.

Arriva un nuovo leak riguardo il tanto discusso Huawei Mate 30 Pro che smentisce il cambio di design della fotocamera da parte della società cinese: potrebbe essere confermato il comparto fotografico dal design rettangolare anche per la nuova serie.

Proprio nei giorni scorsi erano trapelate online alcune immagini riguardanti la fotocamera del top di gamma che mostravano un design posteriore circolare, un’ innovazione che avrebbe “stravolto” la linea dei precedenti smartphone del gigante di Shenzhen.

Il nuovo leak , invece, vanifica totalmente quanto avevamo tentato di immaginare fin ora. L’immagine, propria della linea di prodotti Huawei, infatti mostra chiaramente il ritaglio della fotocamera di forma rettangolare posizionato nella parte centrale superiore della back cover. Il ritaglio però sembrerebbe posizionato leggermente più in alto rispetto a quello del Mate 20 Pro, dettaglio che potrebbe far pensare ad un eventuale presenza di quattro fotocamere e un LED oppure cinque fotocamere con flash LED. Insieme all’immagine che è stata diffusa ci viene confermato che il Mate 30 Pro avrà i sensori frontali 3D che sono stati già introdotti nel Huawei 20 Pro.

In ogni caso, non ci resta che attendere ulteriori conferme da parte degli sviluppatori della società per capire quale sarà l’estetica definitiva.

In riferimento a quanto detto, non si tratta di conferme ufficiali che giungono da parte del gigante di Shenzhen, ma probabilmente la nuova serie del top di gamma, inclusi Mate 30 e Mate 30 lite, potrebbe essere rilasciata tra il prossimo ottobre o novembre, in seguito al lancio del nuovo processore Kirin.