Huawei Mate 70 ha una data di lancio ufficiale, ecco le specifiche trapelate

Il 26 novembre in Cina, Huawei lancerà quattro nuovi modelli della serie Mate 70: Huawei Mate 70, Huawei Mate 70 Pro, Huawei Mate 70 Pro+ e Huawei Mate 70 RS Ultimate Edition. La conferma viene direttamente da Huawei che, pur non rivelando dettagli sui singoli dispositivi, ha già avviato le prenotazioni per questa nuova linea di prodotti high-end.

I quattro modelli presenteranno configurazioni di memoria fino a 12GB di RAM e 1TB di archiviazione per il Mate 70 e il Mate 70 Pro, disponibili nei colori Obsidian Black, Spruce Green, Hyacinth Purple e Snow White. Il Mate 70 Pro+ avrà opzioni fino a 16GB di RAM, con varianti cromatiche quali Ink Black, Blue, Gold with Silver e Feather White.

Il Mate 70 RS Ultimate Edition, il più costoso tra i quattro, sarà offerto nelle versioni Black e Red, anche se al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla sua configurazione di memoria.

Presumibilmente, tutti e quattro i dispositivi saranno equipaggiati con l'ultimo sistema operativo di Huawei, HarmonyOS Next, incompatibile con applicazioni e giochi Android. Si vocifera che questi saranno i primi smartphone di Huawei dotati del chipset proprietario Kirin 9100, comparabile per prestazioni con i processori Qualcomm Snapdragon 888 e MediaTek Dimensity 9000.

I nuovi smartphone saranno inoltre certificati per la resistenza alla polvere e all'acqua. Sebbene il lancio iniziale sarà limitato al mercato cinese, è probabile che Huawei estenderà la disponibilità della serie Mate 70 ad altri mercati internazionali nel corso del prossimo anno.

Questa mossa consolida il posizionamento di Huawei nel segmento premium del mercato degli smartphone, competendo direttamente con i grandi nomi della tecnologia globale nel mercato interno cinese.

Huawei, fondata nel 1987 da Ren Zhengfei, è un'azienda cinese che si è affermata come uno dei principali attori globali nel settore delle tecnologie di comunicazione. Inizialmente focalizzata sulla produzione di apparecchiature di rete, Huawei ha espanso la sua attività includendo i dispositivi end-user come smartphone e tablet.

Il progresso tecnologico di Huawei ha segnato una rapida ascesa nel campo degli smartphone, dove ha iniziato a guadagnarsi una reputazione con il lancio della serie Mate e P. Questi dispositivi sono noti per la loro alta qualità di costruzione, prestazioni elevate e capacità fotografiche avanzate, competendo a stretto contatto con altri giganti del mercato come Apple e Samsung.

Dopo le sfide imposte dalle restrizioni commerciali internazionali, Huawei ha intensificato lo sviluppo di tecnologie proprietarie, inclusi i sistemi operativi e i chipset.

Nel corso degli anni, Huawei ha messo in campo significative risorse in ricerca e sviluppo, risultando una delle aziende a livello mondiale con il più alto budget in R&D, ciò ha permesso all'azienda di rimanere competitiva anche nei periodi di maggiore incertezza economica e politica.

Oltre al settore dei dispositivi mobili, Huawei gioca un ruolo cruciale nello sviluppo di reti 5G, fornendo tecnologie che promettono di rivoluzionare l'internet delle cose, la realtà aumentata e altri settori emergenti.