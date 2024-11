Novembre è il mese dei top di gamma, in arrivo anche Huawei Mate 70

Huawei si prepara a presentare la sua nuova serie di flagship, i Mate 70, con il lancio previsto per questo mese. Secondo quanto pubblicato sulla piattaforma di social media cinese Weibo da Yu Chengdong, presidente di Huawei, la serie Mate 70 farà il suo debutto a novembre, anche se la data esatta non è stata ancora annunciata. Si ipotizza, seguendo speculazioni del noto leaker Digital Chat Station, che l'evento di lancio potrebbe avere luogo il 19 novembre.

La serie Huawei Mate 70 sarà disponibile in quattro modelli: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 Ultimate Design, ognuno con caratteristiche distintive soprattutto in termini di design e funzionalità della fotocamera. La nuova serie rappresenta un'evoluzione del precedente Mate 50, con il Mate 70 e il Mate 70 Pro che si presenteranno con una sporgenza circolare per le fotocamere, mentre il Mate 70 Ultimate Design avrà le lenti circondate da una cornice ottagonale.

Cambio di paradigma nelle specifiche tecniche

Il Mate 70 Pro dovrebbe vantare un sensore principale da 60MP, affiancato da fotocamere ultra-grandangolari e teleobiettivo da 48MP, sensori che dovrebbero segnare un miglioramento significativo rispetto al modello precedente. Ci si attende inoltre una nuova implementazione di miglioramenti digitali e AI. L'intera serie Mate 70 sarà equipaggiata con un chipset Kirin a 5nm di nuova generazione, promettendo efficienza energetica migliorata.

I modelli della serie Huawei Mate 70 dovrebbero includere un sistema di riconoscimento facciale 3D, in competizione con il sistema Face ID di Apple. Inoltre, si specula che la serie potrebbe passare da un lettore di impronte digitali sotto lo schermo a uno integrato nel pulsante di accensione, e ci sono voci di un'innovativa dualità del sistema operativo.

Quest'ultima serie del Mate di Huawei continua a sottolineare l'impegno dell'azienda nell'innovazione tecnologica e nel mantenimento di una forte presenza nel mercato globale dei dispositivi mobile, nonostante le sfide. Con il rilascio imminente, restano alte le aspettative per queste nuove aggiunte al portafoglio di prodotti Huawei e resta da capire se i nuovi flagship raggiungeranno anche l'occidente come i più recenti Huawei Pura70.