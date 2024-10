Huawei MatePad Pro 12.2": la tela digitale che ispira la creatività

Nell'era digitale, l'arte si è evoluta, trovando nuovi strumenti e supporti per esprimersi. Tra questi, i tablet si sono distinti come vere e proprie tele digitali, capaci di offrire agli artisti un'esperienza creativa fluida e versatile. In questo panorama, Huawei MatePad Pro 12.2" emerge come un dispositivo rivoluzionario, progettato per ispirare e potenziare la creatività degli artisti digitali.

Un'esperienza visiva immersiva e senza compromessi

MatePad Pro 12.2" non è solo uno strumento potente, ma anche un oggetto dal design elegante e raffinato. Il suo corpo sottile e leggero (5,5mm e 508g), realizzato in lega di alluminio e magnesio, lo rende estremamente portatile, ideale per gli artisti che amano creare in movimento. La cover posteriore, ispirata alla seta naturale, presenta un'esclusiva trama "Golden Silk" che richiama un'estetica classica e senza tempo.

La vera attrattiva del nuovo MatePad Pro 12.2" è però il suo straordinario display Tandem OLED PaperMatte. Questo schermo, con una risoluzione di 2800x1840 pixel, offre una nitidezza e una ricchezza di dettagli sorprendenti, rendendo ogni immagine, illustrazione o progetto grafico un vero piacere per gli occhi.

La tecnologia Tandem OLED garantisce colori vividi e realistici, con neri profondi e un contrasto elevato che dona profondità e tridimensionalità ai contenuti visualizzati. Ma la vera innovazione risiede nella tecnologia PaperMatte, che conferisce allo schermo una finitura opaca simile a quella della carta, riducendo drasticamente i riflessi e l'affaticamento visivo, anche in condizioni di luce intensa.

Questa caratteristica, unita alla luminosità di picco di 2000 nit, rende MatePad Pro 12.2 ideale per lavorare all'aperto o in ambienti luminosi, garantendo sempre una visione perfetta. Inoltre, la frequenza di aggiornamento di 144Hz assicura una fluidità eccezionale nelle animazioni e nei video, rendendo l'esperienza utente ancora più coinvolgente.

GoPaint: l'app che libera l'immaginazione

Huawei MatePad Pro 12.2" non si limita ad offrire un hardware di alto livello, ma integra anche software dedicati alla creatività. Tra questi, GoPaint spicca come un'app di disegno e pittura completa e intuitiva, pensata per liberare l'immaginazione degli artisti. Il suo motore di pennelli professionale, con oltre 150 tipi di pennelli e texture realistiche, simula fedelmente l'esperienza di pittura su diverse superfici, come carta di riso, tela e persino roccia. Ogni pennello è stato accuratamente progettato per riprodurre sfumature e caratteristiche dei materiali reali, consentendo agli artisti di sperimentare e trovare lo strumento perfetto per esprimere la propria creatività.

La funzione Splatter Brushes, ad esempio, riproduce gli effetti di schizzi e gocce di inchiostro, aggiungendo un tocco di dinamismo e realismo alle opere digitali. Fluid Brushes, invece, permette di creare sfumature e miscele di colore fluide e naturali, con un controllo preciso sulla densità e la trasparenza. GoPaint offre inoltre una vasta gamma di strumenti per la gestione dei livelli, la regolazione dei colori e l'aggiunta di effetti speciali, trasformando il tablet in un vero e proprio studio d'arte digitale.

La precisione di una penna, la libertà del digitale

Per completare l'esperienza artistica, MatePad Pro 12.2" è compatibile con la Huawei M-Pencil di terza generazione, una penna stilo che si distingue per la sua precisione e reattività. Con 16.384 livelli di sensibilità alla pressione, la M-Pencil cattura ogni sfumatura del tratto, consentendo agli artisti di realizzare linee sottili, dettagli intricati e sfumature delicate con la massima naturalezza.

La tecnologia NearLink garantisce una connessione stabile e a bassa latenza tra la penna e il tablet, eliminando ritardi e interruzioni che potrebbero compromettere la fluidità del disegno. La M-Pencil è inoltre dotata di una punta in nanomateriale che simula la sensazione di una matita tradizionale sulla carta, offrendo un'esperienza di scrittura e disegno ancora più realistica. La ricarica rapida e l'attacco magnetico integrato nel tablet la rendono sempre pronta all'uso, senza preoccuparsi di cavi o batterie esterne.

Huawei MatePad Pro 12.2" si trasforma anche in un vero e proprio laptop grazie alla Huawei Smart Magnetic Keyboard, inclusa nella confezione. Leggera e sottile, si aggancia magneticamente al tablet offrendo un'esperienza di digitazione confortevole, ideale per scrivere testi lunghi o lavorare in mobilità. La tastiera funge anche da custodia protettiva e supporto regolabile, garantendo la massima versatilità. Un accessorio indispensabile per chi desidera massimizzare la produttività del proprio tablet.

Prestazioni e connettività al servizio della produttività

Oltre alle sue straordinarie capacità artistiche, MatePad Pro 12.2" è un dispositivo potente e versatile, ideale per la produttività. Il potente processore, affiancato da 12GB di RAM, garantisce prestazioni fluide e reattive, anche con le app più impegnative. Che si tratti di editing fotografico, video editing, modellazione 3D o semplicemente navigazione web, MatePad Pro 12.2" non teme confronti.

La batteria da 10.100mAh offre un'autonomia eccezionale, consentendo di lavorare o creare per ore senza interruzioni. La ricarica rapida da 100W, inoltre, permette di ricaricare completamente il tablet in tempi brevi, riducendo al minimo i tempi di inattività. La connettività Wi-Fi 6 garantisce una connessione Internet sempre veloce e stabile, ideale per scaricare file di grandi dimensioni, partecipare a videoconferenze o collaborare in tempo reale su progetti creativi.

HarmonyOS: un'esperienza utente intuitiva

MatePad Pro 12.2" è dotato di HarmonyOS 4.2, il sistema operativo di Huawei progettato per offrire un'esperienza utente fluida e intuitiva. L'interfaccia grafica, pulita e moderna, è facile da navigare e personalizzare, adattandosi alle esigenze di ogni utente. Le funzioni di multitasking avanzate, come la visualizzazione a schermo diviso e le finestre mobili, consentono di lavorare su più app contemporaneamente, aumentando la produttività.

HarmonyOS offre inoltre un ecosistema di app ricco e in continua espansione, con soluzioni dedicate alla produttività, alla creatività e all'intrattenimento. La perfetta integrazione tra hardware e software rende MatePad Pro 12.2" un dispositivo completo, in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico ampio ed esigente.

Sul nuovo Huawei MatePad pro 12.2”, così come nei nuovi smartphone aggiornati a EMUI 14.2 o HarmonyOS 4.2, è possibile installare i servizi Google con un semplice passaggio. Basterà infatti aprire Huawei AppGallery e cercare Aurora Store. Una volta confermata l'installazione del negozio di applicazioni alternativo, il tablet o lo smartphone scaricheranno anche tutte le componenti aggiuntive necessarie per il funzionamento dei servizi e delle app Google.

Prezzo e promo

Huawei MatePad Pro 12.2" è molto più di un semplice tablet: è uno strumento creativo potente e versatile, progettato per ispirare gli artisti digitali e potenziare la loro produttività, la scelta ideale per chi cerca un'esperienza digitale completa e senza compromessi.

Che siate illustratori, fotografi, grafici o semplicemente appassionati di tecnologia, MatePad Pro 12.2" vi accompagnerà nel vostro percorso digitale, offrendovi un'esperienza utente senza compromessi.

Su Huawei Store, il MatePad Pro 12.2" è proposto a 999,00 euro con inclusa la Huawei Smart Magnetic Keyboard. Fino al 31 ottobre, Huawei abbina in bundle anche la Huawei M-Pencil di terza generazione dal valore di 99,90 euro. Inoltre, utilizzando il codice coupon ATOMPADPRO12, si potranno acquistare gratuitamente in bundle Huawei FreeBuds Pro 3, selezionandoli al momento dell’acquisto.

