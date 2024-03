HUAWEI MatePad Pro 13.2: il sottilissimo tablet dal grande schermo, molto più di un notebook

Huawei continua a stupire con prodotti hi-tech fenomenali e la sua ultima creazione non è da meno: ecco a voi MatePad Pro 13.2. Questo tablet, che soddisfa le esigenze di professionisti e creativi, promette una miscela perfetta di prestazioni, design e funzionalità. Scopriamo le caratteristiche principali che rendono il MatePad Pro 13.2 un concentrato di produttività e creatività.

Design ultrasottile

Una delle caratteristiche principali del MatePad Pro 13.2 è il suo design ultrasottile. Con uno spessore di soli 5,5mm e un peso di 580g, è uno dei tablet più sottili e portatili della sua categoria. L'elegante colorazione nera/oro aggiunge un tocco di raffinatezza, rendendolo un accessorio elegante per qualsiasi ambiente professionale.

Facile da trasportare e poco ingombrante, si rivelerà un alleato formidabile durate il tragitto tra casa e scuola/lavoro oppure in caso di trasferte lontani dal PC dell'ufficio o di casa vostra.

Versatilità senza limiti: tre prodotti in uno

La Smart Magnetic Keyboard aggiunge versatilità al MatePad Pro 13.2, offrendo tre modalità per migliorare la produttività.

Grazie a questo formidabile accessorio HUAWEI MatePad 13.2 può fungere da laptop, tablet e tavoletta grafica!

È possibile collegare la tastiera al tablet per un'esperienza simile a quella di un laptop, staccarla e utilizzarla come una tastiera indipendente o regolare il supporto kickstand per trasformare il tablet in una superficie da disegno.

L'ampio touchpad con supporto per i gesti aggiunge comodità, consentendo agli utenti di navigare con facilità.

Il tablet è mosso dal SoC Kirin 9000s, che garantisce prestazioni fluide in ogni occasione. Gli speaker multi-driver, la robusta batteria da 10100 mAh e la ricarica rapida a 88W ne consolidano ulteriormente la posizione di strumento versatile e affidabile per i professionisti.

Eccellenza visiva

HUAWEI MatePad Pro 13.2 vanta un enorme display OLED flessibile da 13,2" che offre un'esperienza visiva coinvolgente. Con cornici sottili fino a 3,4 mm, il tablet raggiunge un impressionante rapporto schermo/corpo del 94%. Il rapporto di aspetto 3:2 aumenta la produttività grazie alla possibilità di ospitare più contenuti, rendendolo un compagno ideale per i professionisti che lavorano su documenti o su progetti creativi.

Il display OLED non si limita alle dimensioni, ma offre una qualità eccezionale con un elevato rapporto di contrasto di 1000000:1, una precisione del colore ∆E<1 per la gamma cromatica sRGB e DCI-P3 e una luminosità di picco di 1000 nit. La frequenza di aggiornamento di 144Hz, il tempo di risposta di 1ms e la frequenza di campionamento del tocco di 360Hz assicurano interazioni fluide, sia che si giochi, si lavori o si fruisca di contenuti multimediali.

La certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 assicura una visione confortevole durante le sessioni di lavoro o di intrattenimento prolungate.

Precisione nella creatività

HUAWEI M-Pencil di terza generazione porta le capacità creative del tablet a un livello superiore. Grazie alla tecnologia NearLink, offre un'esperienza di scrittura a latenza zero, imitando la sensazione della carta e della matita tradizionali. Lo stilo supporta la pressione adattiva che varia da 4096 a 10.000 livelli, per soddisfare le esigenze di artisti e designer per schizzi e disegni dettagliati.

L'efficienza di NearLink è evidente e offre un risparmio energetico del 60% rispetto alle connessioni Bluetooth. La sua rapida trasmissione dei dati, 6 volte più veloce del Bluetooth, assicura una connessione senza interruzioni, supportando fino a 10 volte più connessioni. Questo stilo è un vero e proprio asso nella manica per i creativi che esigono precisione ed efficienza nel proprio lavoro.

Un ecosistema ricco di app e in crescita

Il tablet esegue HarmonyOS 4.0, l'ultima incarnazione del nuovo sistema operativo del marchio, con supporto agli ormai solidissimi HUAWEI Mobile Services. Supporta le più diffuse app di editing come Filmora, Capcut, Snapseed e Lightroom, consentendo l'editing in movimento di video, audio e foto. Applicazioni di disegno come Sketchbook, Mojing Paint, Nomad Sculpt e GoPaint Activity di Huawei creano un ricco ecosistema per gli artisti digitali.

WPS Office e la compatibilità con le applicazioni Microsoft (anche Copilot!) faciliteranno il vostro lavoro qualunque sia la situazione e ovunque vi troviate.

Scoprite di più riguardo HUAWEI MatePad Pro 13.2 e liberate la vostra creatività visitando Huawei Store, lo store online di Huawei. Fate di questo tablet all'avanguardia il vostro alleato migliore!

