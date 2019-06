Huawei P20 Lite 2019 in arrivo: avvistato in Svizzera a 269 euro

La versione aggiornata di Huawei P20 Lite sembra pronta ad arrivare sul mercato. Tra il caos creato dal ban imposto da Trump, il nuovo smartphone del produttore cinese è apparso sullo store svizzero MediaMarkt a un prezzo di 299,95 franchi svizzeri (circa 269 euro). Grazie alla segnalazione del sempre attento Roland Quandt, scopriamo tutti i dettagli di P20 Lite 2019.

Lo smartphone è basato sul processore Kirin 710 accoppiato a 4 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD. La parte frontale è occupata quasi interamente dal display IPS LCD da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+ e caratterizzato da un foro in cui è stata incastrata la fotocamera frontale da 16 Megapixel.

Huawei P20 Lite 2019 (aka Nova 5i, I believe) has kinda gone official as it is now listed at Media Markt in CHwitzerland for 299,95 CHF (~269 Euro): https://t.co/eEfYyiZPbC

— Roland Quandt (@rquandt) June 10, 2019