Huawei P40 Lite E potrebbe essere un device di fascia media per l’Europa

Huawei P40 Lite E potrebbe essere il dispositivo meno costoso della serie che sta per arrivare. A rivelare la possibile esistenza di questo smartphone è stata la certificazione presso la Commissione Economica Euroasiatica (EEC).

Avevamo precedentemente annunciato che la serie P40, i cui prezzi potrebbero essere più bassi, potrebbe essere composta da ben quattro dispositivi, ovvero: Huawei P40 Lite, P40, P40 Pro e P40 Premium Edition. Il già ricco catalogo potrebbe essere ulteriormente arricchito da un device attualmente riconosciuto con il codice ART-L29. Huawei P40 Lite E sembrerebbe poter essere il dispositivo meno costoso e, quindi, con delle specifiche tecniche meno interessanti.

Da quello che abbiamo modo di costatare, non si tratterebbe di un’assoluta novità, bensì della versione internazionale di Huawei Enjoy 10. Questo prodotto è arrivato recentemente in Cina, escludendo parecchi paesi del mondo, tra cui anche l’Italia. P40 Lite E, qualora venisse ufficialmente confermato, arriverebbe anche in Europa.

In base alle caratteristiche di Enjoy 10, possiamo presumere che l’ultimo membro della famiglia “P40” potrebbe contare sul processore Kirin 710F, 4 o 6 GB di RAM, una batteria da 4.000 mAh, una doppia fotocamera posteriore (con un sensore principale da 48 MP) e un display da 6,39 pollici. Attualmente, abbiamo poche informazioni anche su P40 Lite. Questa attesa serie potrebbe essere presentata già il prossimo 26 marzo 2020.