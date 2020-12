Huawei P50 Pro: il primo inedito render è servito

Nonostante i problemi avuti nel 2020, Huawei continua ad andare dritta per la sua strada e la prossima famiglia di smartphone flagship arriverà come da programma durante il corso del primo semestre. Parliamo ovviamente del Huawei P50 Pro e del P50.

Proprio nelle ultime ore qualcosa si è mosso e ad essersi scomodato è stato OnLeaks, insider eccellente dell’industria che ha all’attivo tantissimi leak che alla fine si sono rivelati corretti in più occasioni.

Quella che vedete, secondo OnLeaks, è la prima immagine del Huawei P50 Pro. Possiamo apprezzare il display – da 6,6 pollici – con alle estremità dei bordi molto curvati (ripresi dal Mate 40 Pro) e la fotocamera frontale che continua ad essere alloggiata in un foro ma diventa singola. Per altro, se la foto rappresenterà il design del prodotto al millimetro, le cornici saranno equivalenti su tutti e 4 i lati. Ci sono anche i tasti del volume e dell’accensione/spegnimento che saranno fisici. Probabilmente si potranno controllare anche con il touch sui bordi proprio come avviene per gli ultimi due smartphone della gamma Mate.

E’ molto probabile che il SoC ad essere utilizzato sarà ancora il Kirin 990. Il CEO Richard Yu aveva rilasciato un’intervista nella quale affermava che la famiglia Mate 40 sarebbe stata l’ultima ad implementare questo SoC e invece pare che le scorte siano sufficienti per utilizzarlo a coprire anche la famiglia di smartphone P50 nel 2021. Chiaramente le vendite sono state ridimensionate in occidente per le motivazioni che conosciamo, ecco perché l’ultima fornitura di TSMC potrebbe essere sufficiente.

E il rapporto con Google? Al momento nessuna buona nuova. Se nulla cambierà sotto l’amministrazione Biden i servizi Google non saranno presenti, rendendo sempre meno appetibili i suoi smartphone nei nostri territori.