HUAWEI Pura 70 Ultra, il cameraphone in grado di fermare il tempo

HUAWEI Pura 70 Ultra, l'ultimo top di gamma del brand, arriva nel nostro mercato con delle caratteristiche uniche per quanto riguarda il comparto fotografico.

Ci sono molte altre peculiarità che rendono il Pura 70 Ultra un flagship davvero interessante. Per esempio, nella parte frontale troviamo un nuovo display ad alta risoluzione (460ppi) in grado di raggiungere i 2500 nit di luminosità massima che è protetto dall'esclusivo vetro Crystal Armor Kunlun Glass, sviluppato interamente dall'azienda per una resistenza superiore alle cadute e ai graffi. Anche il design è stato completamente rivisto, con una scocca posteriore in pelle vegana caratterizzata da un'elegante texture che dona allo smartphone un look pregiato.

Il Pura 70 Ultra, tuttavia, punta principalmente ad ammaliare gli utenti con un sistema di fotocamere completo e avanzato, in grado di superare i Galaxy, gli iPhone e gli Xiaomi più recenti in diversi scenari di utilizzo.

Quanta tecnologia!

Basta osservare la parte posteriore di Pura 70 Ultra per capire che l'attenzione è stata posta principalmente sul comparto fotografico, il quale domina l'estetica dello smartphone.

Per contenere lo spessore del dispositivo, Huawei ha dotato Pura 70 Ultra di un sistema motorizzato in grado di estendere le lenti alla distanza necessaria per i migliori scatti quando la fotocamera è in uso, compattando il tutto quando inattivo per mantenere ridotta la sporgenza.

L'attivazione del motore che riposiziona le lenti è veloce e immediata, non ci sono tempi morti tra l'apertura dell'applicazione Fotocamera e la possibilità di catturare l'attimo fuggente. Allo stesso modo, quando si vuole riporre lo smartphone o passare ad altre attività, le lenti vengono ritirare nel corpo del dispositivo, rendendo il prodotto più snello e proteggendo il prezioso modulo.

Questa soluzione è stata resa necessaria per quella che il brand chiama Ultra Lighting Pop-out Camera che utilizza un sensore dalle dimensioni di 1", un Sony IMX989, il quale richiede che le lenti siano posizionate ad una distanza importante per la corretta cattura delle immagini sulla sua ampia superficie. Non si possono forzare le leggi della fisica ma Huawei ha trovato un metodo davvero intelligente per aggirare i limiti con cui si è scontrata.

Oltre ad un sensore da 50MP dall'ampia diagonale, Huawei ha sfruttato una serie di altri accorgimenti per garantire che ogni scatto sia il migliore possibile. Per prima cosa ha dotato Pura 70 Ultra di tecnologia sensor shift, in grado di stabilizzare in modo ottimale le immagini e permettere allo smartphone di catturare un'enorme quantità di luce anche al buio.

La fotocamera principale di Pura 70 Ultra è anche dotata di un meccanismo in grado di cambiare fisicamente l'apertura delle lenti, in modo non dissimile dalle fotocamere mirrorless tradizionali. Abbiamo quindi una fotocamera in grado di passare dall'apertura f/1.6 alla f/4.0. Non solo: il passaggio per i valori intermedi è possibile grazie ad un sistema a 9 stop, non si è costretti ad utilizzare solamente l'apertura più ampia o la più stretta come in passato abbiamo visto in altri modelli di smartphone.

Questa impostazione dell'apertura è modificabile manualmente dalla modalità Pro dell'app Fotocamera, viene invece gestita in modo intelligente quando si scatta in modalità Automatica. I vantaggi sono molteplici. Per prima cosa si può sfruttare l'apertura maggiore per catturare una grande quantità di luce, ad esempio di notte, oppure per ottenere un effetto bokeh naturale separando il soggetto della foto dallo sfondo. Quando invece si vuole aumentare il piano di messa a fuoco, riducendo l'effetto sfocato alle spalle del soggetto, si può passare a un'apertura più stretta. Un'apertura meno ampia è anche utile per avere immagini più definite, al costo di un tempo di scatto maggiore o un ISO più elevato.

Una fotocamera in grado di fermare il tempo

Il trucco più impressionante è però un altro. HUAWEI Pura 70 Ultra è in grado di congelare il tempo, immortalando in modo nitido e dettagliato gli oggetti in rapido movimento. Questa caratteristica non è necessariamente possibile solo grazie all'incredibile hardware installato a corredo della fotocamera principale, ma utilizza un mix di informazioni provenienti da tutti e tre i sensori posteriori e un algoritmo speciale aiutato dal machine learning e dall'IA.

Nel contesto della fotografia di oggetti in movimento ad alta velocità, Huawei adotta una tecnica che coinvolge una doppia esposizione in tempo reale del sensore e il doppio shutter opera costantemente. In fase di scatto, l'esposizione più breve viene impiegata per congelare i dettagli dell'oggetto, mentre quella più lunga trattiene informazioni dettagliate su colori, luci, movimento dello sfondo e molto altro ancora.

Attraverso l'elaborazione di quello che il brand chiama XD Motion Engine, si sfruttano le esposizioni lunghe e brevi per allineare le caratteristiche locali delle immagini catturate, eliminare il motion blur sul soggetto e produrre infine fotografie di alta qualità e nitidezza.

Questo approccio non solo assicura un'elevata percentuale di successo nella cattura delle immagini, ma garantisce anche il ripristino dei dettagli e della gamma dinamica al massimo livello possibile. Rispetto a soluzioni come l'output singolo o la fusione a doppio frame, che si limitano a regolare la velocità dell'otturatore, i vantaggi di questa tecnica sono evidenti, permettendo agli utenti non solo di scattare foto di soggetti normalmente difficili da fotografare, ma di farlo con una qualità mai vista prima su uno smartphone.

Abbiamo usato come esempio un fidget spinner e caricato un video dimostrativo dell'algoritmo in esecuzione perché raccontandolo a parole possiamo immaginare che sia davvero difficile da credere!

Dai panorami alle macro, non manca proprio nulla!

La doppia esposizione funziona anche quando si utilizza la fotocamera a periscopio con teleobiettivo. Parlando di questa fotocamera secondaria, Huawei ha montato su Pura 70 Ultra un sensore da 50MP stabilizzato con delle lenti dall'ampia apertura f/2.1. Il teleobiettivo ha una lunghezza focale di 90mm, in pratica uno zoom ottico pari a 3,5x, ed è in grado modificare la propria messa a fuoco da 5cm fino all'infinito.

È ottimale sia per i ritratti, grazie alla sua focale nativa, sia per la fotografia macro, i cui risultati sono davvero sbalorditivi. Ci era piaciuto tantissimo il teleobiettivo di P60 Pro e questo Pura 70 Ultra ha solamente alzato l'asticella. Sfruttando l'elaborazione avanzata degli algoritmi di Huawei, il Pura 70 Ultra è anche in grado di raggiungere lo zoom digitale 100x. Grazie all'IA avanzata, riconosce la Luna in un cielo stellato, ottimizza i parametri di scatto e ne ricostruisce i dettagli. Mai più foto notturne con la Luna che sembra una lampada bianca nel cielo.

A completare il comparto fotografico troviamo una fotocamera ultragrandangolare con sensore da 40MP e apertura f/2.2, anch'essa equipaggiata con un motore dedicato alla messa a fuoco automatica.

Il software non è da meno

Ovviamente un buon hardware non è nulla senza un software che renda piacevole l'esperienza di scatto e Huawei ha fatto passi da gigante in questo campo negli ultimi anni.

L'app fotocamera ha un aspetto pulito, ordinato e ogni funzione utile è facilmente raggiungibile dall'interfaccia o tramite un semplice swipe dal bordo inferiore. Da qui è possibile attivare la Master AI, in grado di ottimizzare i parametri di scatto in base alla scena riconosciuta, selezionare il tipo di "pellicola digitale" XMAGE che si preferisce e accedere ai vari filtri.

La modalità Pro permette il controllo di tutti i parametri in modo manuale non solo per le foto ma anche per i video e scavando un po' tra i menu si può avere accesso a utili modalità creative come Light painting, Timelapse, Multicamera e molte altre ancora. Huawei ha anche integrato la possibilità di aggiungere automaticamente alle vostre foto una filigrana che rende ogni singola immagine un'opera d'arte.

Inoltre, sul nuovo HUAWEI Pura 70 Ultra, così come nei nuovi smartphone e tablet Huawei aggiornati a EMUI 14.2 o HarmonyOS 4.2, è possibile installare i servizi Google con un semplice passaggio. Ancora più facile è utilizzarli per avere app e servizi a portata di mano

HUAWEI Pura 70 Series è disponibile a partire da 999,00 euro su Huawei Store nelle bellissime colorazioni Black, Brown e Green. Utilizzando il codice ATHPURA99 al momento dell'acquisto, è possibile ottenere Huawei Watch GT 3 in omaggio.