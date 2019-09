Huawei Watch GT 2 in arrivo con schermo più grande e microfono integrato?

Huawei Watch GT 2 potrebbe arrivare molto presto, probabilmente già a IFA 2019. Il nuovo smartwatch integrerebbe un microfono e un altoparlante che permetterebbe di effettuare chiamate.

Huawei potrebbe presto presentare la versione aggiornata del suo smartwatch. Stiamo parlando di Huawei Watch GT 2 che potrebbe essere annunciato in occasione di IFA 2019 o il 19 settembre durante l’evento dedicato alla nuova famiglia Mate 20. Secondo quanto riportato da Roland Quandt tramite il sito tedesco Winfuture, lo smartwatch non rappresenta una rivoluzione rispetto al modello precedente ma un ulteriore miglioramento con l’aggiunta di qualche particolare interessante, come la presenza del microfono.

Da un punto di vista estetico, il dispositivo sembra integrare un display più ampio grazie alla riduzione dei bordi. L’attuale Huawei Watch GT presenta un pannello da 1.39 pollici. Secondo la fonte, la prossima versione sarà anche più sottile di quella attuale. Tuttavia, sono aspetti che potranno essere confermati solo in sede di presentazione.

This is the Huawei Watch GT 2 – with a bigger battery, integrated speaker & mic. And what looks like a bigger screen. Still NOT running Android/Wear OS. Official marketing pics: https://t.co/E7glapzkWy — Roland Quandt (@rquandt) September 2, 2019

Non dovrebbero esserci cambiamenti per quanto riguarda le funzioni integrate, fatta eccezione per la già menzionata integrazione di un microfono e un altoparlante. Sarebbe proprio questa la grande novità che permetterebbe all’utente di effettuare chiamate tramite l’orologio. Non è chiaro se ci sarà anche una versione LTE. Sarebbe ancora presente il modulo GPS e il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco. La batteria infine dovrebbe essere da 445 mAh. Quasi sicuramente il sistema operativo a bordo sarà Lite OS.

Non sono state fornite ulteriori informazioni. Inoltre, non essendo notizie ufficiali le caratteristiche finali potrebbero variare. In ogni caso, ci aspettiamo di vedere Huawei Watch GT 2 molto presto.