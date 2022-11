Con un comunicato stampa Huawei, la nota azienda coreana, ha annunciato il lancio sul mercato del nuovo Huawei Watch GT 3 SE lo smartwatch entry-level della serie Watch GT 3.

Pensato per soddisfare le esigenze di chi vive in città, di chi pratica sport e di chi ha a cuore la propria salute, Huawei Watch GT 3 SE è, secondo la definizione data dalla stessa azienda, “un utile alleato smart per le attività quotidiane”.

Huawei Watch GT 3 SE presenta un’estetica leggera che consente agli utenti grande libertà di movimento, nonostante i numerosi sensori supportati. Il device avrà un display AMOLED a colori da 1,43 pollici che adotta una risoluzione di 466 x 466 HD con 326 PPI che consente di mostrare i colori sullo schermo in modo chiaro e nitido. Inoltre, lo smartwatch è dotato di un vetro Corning Gorilla Glass che, in combinazione alla fibra polimerica rinforzata impiegata per la costruzione della cassa, garantisce un’elevata resistenza agli urti e all’usura.

Proprio per venire incontro a chi ama praticare sport, l’ingombro è ridotto al minimo: 35,6 g (senza cinturino) e uno spessore complessivo di 11 mm (corpo dell’orologio). Nella consapevolezza che spesso fare sport outdoor vuol dire andare incontro a maltempo, Huawei Watch GT 3 SE è stato pensato per resistere anche alle condizioni più dure ed è caratterizzato da una resistenza all’acqua di 5ATM, conforme allo standard ISO 22810:2010, cosa che lo rende adatto all’uso durante il nuoto ed elimina il rischio di danni da pioggia e sudore.

Lo smartwatch lavora grazie alla connessione con i cinque principali sistemi satellitari: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS, e utilizza un chip di posizionamento GNSS integrato ad alta precisione, che offre eccellenti prestazioni anti-interferenza durante tutti gli allenamenti. Huawei Watch GT 3 SE è stato progettato con un’autonomia fino a 2 settimane e con il supporto della ricarica wireless rapida.

Non solo: per assistere ulteriormente gli utenti nei loro allenamenti, Huawei Watch GT 3 SE offre più di 100 modalità di sport, piani di corsa smart e persino il TruSport Science-Based Research System. Sviluppato da Huawei questo è un algoritmo proprietario che fornisce valutazioni e suggerimenti di allenamento dettagliati sulla base dei dati di corsa registrati.

Ma Huawei Watch GT 3 SE viene incontro anche alle esigenze che nascono nei momenti di riposo grazie a Huawei TruSleep 3.0.

Questo componente della serie Huawei Tru utilizza una tecnologia all’avanguardia basata sulla luce a infrarossi per monitorare il sonno garantendo una precisione di monitoraggio del sonno aumentata di oltre il 10% con rilevamento automatico della durata e registrazione delle attività di tutte le fasi del sonno, compreso il sonno leggero, il sonno profondo, il sonno REM e la veglia, analizzando diversi parametri fisiologici basati sul movimento del corpo, la frequenza cardiaca e la variabilità della frequenza cardiaca (HRV).

Inoltre, Huawei TruSleep 3.0, tramite l’App Huawei Health, supporta la registrazione di eventi di sonniloquio e il rilevamento del russamento notturno per fornire agli utenti utili informazioni su come migliorare sia la qualità che le abitudini per dormire bene. Grazie al miglioramento del rilevamento del sonno, l’algoritmo è in grado di riconoscere con maggiore precisione lo stato di sonno dell’utente e di migliorare l’accuratezza del monitoraggio durante i pisolini brevi.

Huawei Watch GT 3 SE è pensato per inserirsi in modo naturale nell’ecosistema Huawei con funzionalità e servizi dedicati agli utenti mantiene la sua comodità e intuitività da dispositivo indossabile smart: che si tratti di rispondere alle telefonate tramite Bluetooth, cercare informazioni, monitorare l’attività sportiva o altro ancora, gli utenti saranno in grado di gestire tutte queste funzionalità semplicemente dal polso.

Huawei Watch GT 3 SE allarga ulteriormente i propri orizzonti fornendo funzioni utili per viaggiare grazie alla funzione di navigazione offline su mappa o nel campo dell’intrattenimento con il supporto (tra le altre) dell’app di RTL 102.5, MyTuner Radio Italia, eSound Music.

Ancora permette di migliorare l’efficienza a lavoro e la salute fisica offrendo l’integrazione dei dati su Huawei Health raccolti tramite Komoot e Adidas Runstastic. Inoltre, con Huawei Watch GT 3 SE è possibile esportare i propri dati su Strava (una recente novità per tutti i dispositivi indossabili Huawei ) attraverso Huawei Health e condividerli con i runner della community.

Huawei Watch GT 3 SE , se collegato a un device Huawei, supporta anche le funzioni dell’assistente vocale intelligente, come la riproduzione musicale e il controllo vocale per impostare le sveglie. Huawei Watch GT 3 SE compatibile con gli smartphone Android e iOS.

Anche il lato “estetico” non è stato ignorato: lo smatwatch è disponibile nella colorazione Graphite Black con una varietà di quadranti tra cui scegliere, a cui affiancare migliaia di temi e app disponibili su Huawei AppGallery e offerti dall’ampia gamma di Huawei Mobile Services , in alternativa, scatti propri, ritratti o selfie per personalizzare i quadranti al massimo.

Huawei Watch GT 3 SE è disponibile su Huawei Store al prezzo di 179,90 euro. Dal 2 al 17 novembre si potrà ricevere in omaggio anche una bilancia Huawei Scale 3 e 3 mesi di abbonamento a Huawei Health+ per ottenere informazioni intelligenti sulle proprie attività, la propria alimentazione e il proprio benessere.