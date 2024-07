I Google Pixel 9 avranno i migliori schermi Samsung, superati anche i Galaxy S24

Secondo quanto riportato da ET News, la serie Google Pixel 9 sarà dotata di schermi di qualità altissima, in grado di superare anche le prestazioni dei display della serie Galaxy S24. Il colmo? Saranno prodotti proprio da Samsung!

Stando a quanto riportato dalla fonte, Google utilizzerà sui suoi nuovi Google Pixel 9 dei display OLED di tipo M14 prodotti da Samsung. Questa tecnologia sembra essere più avanzata rispetto agli schermi M13 utilizzati per la serie Galaxy S24. Con l'adozione di questa nuova tecnologia, i dispositivi della serie Pixel 9, dovrebbero essere tre modelli tradizionali e il Pixel Fold 2, potrebbero beneficiare di display più luminosi, con una maggiore durata e efficienza energetica.

La nuova tecnologia M14 offre i migliori livelli di luminosità e longevità secondo quanto segnalato dalle fonti. È importante notare che, sebbene una tecnologia di schermo superiore non garantisca automaticamente risultati migliori, l'utilizzo di materiali di più recente generazione potrebbe teoricamente portare a display più performanti rispetto alla concorrenza.

Google ha confermato che annuncerà la serie Pixel 9 ad agosto, e le aspettative sono alte considerando le innovazioni previste per i nuovi dispositivi. Questo miglioramento nel campo delle tecnologie di visualizzazione segna un potenziale passo avanti per Google nella competizione tecnologica con altri grandi brand come Samsung e Apple, quest'ultima che si dice riceverà anch'essa gli schermi M14 per gli iPhone 16 Pro.

L'interesse per le novità nell'ambito dei display OLED continua a crescere, e l'adozione di materiali avanzati da parte di Google potrebbe rappresentare una svolta significativa per migliorare l'esperienza utente dei suoi prossimi dispositivi mobile. Google ha già fatto passi avanti da gigante con la serie Pixel 8 e i cosiddetti Actua Display, ci aspettiamo quindi che i nuovi top di gamma Made by Google si presentino come dispositivi premium di altissima qualità.

Il lancio anticipato ad agosto aiuterà le vendite? Non ci resta che attendere per scoprirlo.