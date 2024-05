iFixit rompe con Samsung: poca trasparenza nel programma di riparazione fai da te

iFixit e Samsung si separano, mettendo fine a una collaborazione durata quasi due anni nata per fornire strumenti, parti di ricambio e risorse per la riparazione fai da te. La decisione è stata annunciata oggi dall'azienda di riparazione di elettronica, che ha dichiarato di avere interrotto la partnership a causa della mancanza di impegno da parte di Samsung nel facilitare le riparazioni dei suoi dispositivi.

"È con grande dispiacere che abbiamo deciso di terminare la nostra collaborazione con Samsung. Nonostante i grandi sforzi, l'approccio di Samsung alla riparabilità non è allineato con la nostra missione" ... "Mentre cercavamo di costruire questo ecosistema, ci siamo trovati costantemente di fronte a ostacoli che ci hanno fatto dubitare dell'impegno di Samsung nel rendere le riparazioni più accessibili."

La partnership mirava a rendere disponibili pezzi di ricambio per i telefoni Samsung, con iFixit che avrebbe fornito gli strumenti e le competenze necessarie per l'installazione. Anche i negozi di riparazione indipendenti avrebbero potuto accedere a queste parti per riparare i dispositivi dei clienti.

Tuttavia, le cose stavano andando diversamente. iFixit si è detta insoddisfatta degli alti costi e della scarsa quantità di pezzi di ricambio forniti da Samsung, che rendevano le riparazioni così costose da spingere gli utenti a preferire l'acquisto di un nuovo telefono. Anche i metodi di costruzione dei telefoni, che continuavano a utilizzare componenti incollati, non hanno contribuito a semplificare le riparazioni.

Secondo il CEO di iFixit, Kyle Wiens, altri problemi hanno complicato la collaborazione. Ad esempio, gli accordi con i laboratori di riparazione indipendenti, noti come Independent Repair Provider contract, richiedevano la firma di un contratto segreto con Samsung. Questo accordo imponeva ai laboratori di segnalare a Samsung i dettagli di contatto dei clienti, le informazioni sui dispositivi e la descrizione dei problemi da risolvere. Inoltre, se nei dispositivi venivano trovati componenti non ufficiali, i laboratori dovevano smontarli immediatamente e segnalare l'uso di elettronica di terze parti a Samsung.

Come spiegato da Wiens a The Register:

"Abbiamo chiesto ripetutamente a Samsung di condividere il contenuto del contratto di riparazione indipendente, ma hanno continuato a rifiutarsi di farlo. Non ci siamo mai sentiti a nostro agio nel raccomandare la rete di provider di servizio indipendenti di Samsung o la certificazione Wireless Industry Service Excellence alle officine di riparazione indipendenti."

Questa certificazione, nota come WISE, è un corso di formazione da 200 dollari, requisito fondamentale per le officine che desiderano lavorare sui telefoni Samsung.

"Il loro rifiuto di essere completamente trasparenti è stato un fattore determinante nella nostra decisione di smettere di collaborare direttamente con loro"

Il boss di iFixit si è lamentato anche della necessità di divulgare le informazioni dei clienti per ordinare i pezzi di ricambio e del fatto che gli acquirenti di parti dovessero firmare una dichiarazione che attesti di aver letto il manuale. Solo Samsung, tra tutti i produttori, richiedeva questo livello di controllo.

Un epilogo prevedibile

iFixit ha ammesso che avrebbe dovuto prevedere questa situazione. Già nel 2021, un tentativo di collaborare con Samsung per il programma Galaxy Upcycling era fallito a causa delle difficoltà incontrate con l'azienda sudcoreana. Questo precedente avrebbe dovuto essere un avvertimento sui problemi della successiva collaborazione per la riparazione fai da te terminata in malo modo.

"Non abbiamo chiaramente imparato la lezione al primo tentativo, e due anni fa abbiamo lasciato che ci convincessero del loro serio impegno nel facilitare le riparazioni"

Anche Samsung ha rilasciato una dichiarazione The Register nel tentativo di spiegare le sue ragioni:

"Samsung si impegna a fornire cure di alta qualità e accessibili per i dispositivi dei nostri clienti, con opzioni flessibili per soddisfare le loro esigenze, tra cui il servizio in sede, via posta e 'Noi veniamo da te'. Per chi desidera usufruire del nostro programma di auto-riparazione, offriamo parti, strumenti e informazioni certificati Samsung per i nostri prodotti qualificati in un unico posto: SamsungParts.com, gestito da Encompass. Siamo orgogliosi del lavoro svolto insieme a iFixit. Al momento non possiamo fornire ulteriori dettagli sulla partnership."

La fine della collaborazione non significa che iFixit non offrirà più risorse per la riparazione dei telefoni Samsung. L'organizzazione continuerà a vendere componenti e kit di riparazione, inclusi parti originali e di terze parti, e ospiterà manuali e guide per le riparazioni.