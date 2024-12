Il 2025 sarà un anno eccezionale per gli iPhone

Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per l'iPhone, con l'introduzione di novità significative che potrebbero segnare una svolta nella storia del celebre dispositivo Apple. Le indiscrezioni suggeriscono l'arrivo del primo iPhone "slim", l'integrazione di modem 5G proprietari e il debutto del Face ID sull'iPhone SE. Inoltre, è probabile che Apple sveli nuovi dettagli sui suoi piani per l'intelligenza artificiale applicata all'iPhone, dopo un primo assaggio con le funzionalità di Apple Intelligence.

La posta in gioco è alta per Apple, in un momento in cui i consumatori tendono a tenere i propri smartphone più a lungo, rendendo più difficile l'aggiornamento. Molti dei consumatori acquista un nuovo smartphone solo quando quello attuale necessita di essere sostituito.

Tuttavia, con l'introduzione di modelli innovativi come l'iPhone 17 Slim e un iPhone SE riprogettato e più economico, Apple potrebbe riuscire a catturare l'attenzione dei potenziali acquirenti.

A patto che le novità siano all'altezza delle aspettative. Se Apple dovesse effettivamente lanciare un iPhone significativamente più sottile, infatti, è possibile che il design abbia un costo elevato. Considerando anche la tiepida accoglienza riservata finora ad Apple Intelligence, la pressione su Apple per impressionare i consumatori con nuove funzionalità il prossimo anno sarà ancora maggiore.

iPhone 17 Slim: un design rivoluzionario?

Mentre Samsung, Google e altri produttori di smartphone Android offrono schermi pieghevoli, Apple sembra intenzionata a mantenere il tradizionale design a barra che caratterizza l'iPhone sin dal suo debutto. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, l'azienda starebbe valutando un cambiamento radicale nel design, rendendolo significativamente più sottile.

Rapporti di The Information, Bloomberg e dell'analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo indicano che Apple potrebbe rilasciare un iPhone notevolmente più sottile nel 2025, al posto di un iPhone 17 Plus.

L'aspetto elegante sarebbe la principale attrattiva di questo nuovo modello, che condividerà probabilmente specifiche simili all'iPhone 17 standard, ma con alcuni compromessi. Kuo, ad esempio, riferisce che questo telefono avrebbe una singola fotocamera posteriore invece della doppia fotocamera presente su iPhone 16 e 16 Plus, e lo stesso processore dell'iPhone 17 base.

L'iPhone 17 Slim, se ben accolto, potrebbe essere la chiave per riaccendere l'entusiasmo dei consumatori per gli iPhone non Pro. In altre parole, un design accattivante potrebbe convincere gli utenti ad aggiornare il proprio dispositivo per desiderio, non per necessità. Negli ultimi due anni, la strategia di Apple si è concentrata sull'introdurre negli iPhone standard funzionalità precedentemente esclusive dei modelli Pro, come la Dynamic Island e l'Action Button, per renderli più appetibili rispetto ai predecessori.

Con l'iPhone 17 Slim, Apple introdurrebbe uno stile completamente nuovo per la prima volta dal 2022, anno di lancio del primo modello Plus. Tuttavia, quest'ultimo non era così innovativo e originale come si preannuncia l'iPhone 17 Slim. Apple sembra voler ripensare il design dell'iPhone, rendendolo più portatile e premium rispetto a un iPhone tradizionale, una proposta di valore non troppo dissimile da quella degli smartphone pieghevoli a conchiglia. Questi ultimi, ad esempio, si distinguono per l'aspetto non convenzionale e il design compatto. Un iPhone più sottile potrebbe soddisfare entrambe queste caratteristiche.

È possibile, tuttavia, che l'iPhone 17 Slim possa avere un prezzo salatissimo, che secondo The Information potrebbe essere superiore a quello del modello Pro Max. Lo spessore estremamente ridotto potrebbe anche sollevare preoccupazioni sulla durabilità, anche se è impossibile fare previsioni concrete prima del lancio ufficiale del prodotto, ammesso che avvenga. Il dispositivo avrebbe uno spessore di 6mm, notevolmente inferiore ai 7,8mm dell'iPhone 16.

Per il resto, la gamma iPhone 17 sarà probabilmente dotata di nuovi processori Apple e schermi con frequenze di aggiornamento più elevate su tutti e quattro i modelli (attualmente questa funzionalità è presente solo sui Pro). Tutti i nuovi modelli di iPhone dovrebbero avere anche una fotocamera selfie da 24 megapixel a risoluzione più elevata.

iPhone SE: nuovo look e il primo modem Apple

La quarta generazione dello smartphone entry-level di Apple, il cui lancio è previsto per il 2025, dovrebbe avere un display edge-to-edge come gli altri iPhone, Face ID, Action Button, una fotocamera da 48 megapixel e Apple Intelligence, secondo i rumor. Si tratterebbe di una revisione radicale rispetto al modello attuale, rilasciato nel 2022, che ricorda un iPhone 8 con il chip dell'iPhone 13.

Questi cambiamenti potrebbero rendere l'iPhone SE un'opzione interessante per chi desidera sostituire il proprio iPhone senza bisogno di specifiche di fascia alta come uno schermo più fluido e fotocamere aggiuntive. Smartphone Android come il Google Pixel 8A hanno superato l'iPhone SE in termini di design, dimensioni dello schermo e capacità della fotocamera, ma sembra che la situazione potrebbe cambiare con il prossimo modello.

C'è un altro motivo per cui l'iPhone SE 4 potrebbe essere particolarmente speciale: potrebbe offrire uno sguardo al primo modem cellulare di Apple. L'azienda sta infatti sviluppando un proprio modem, il componente che consente ai telefoni di connettersi alle reti cellulari, per ridurre la dipendenza da Qualcomm, partner di lunga data e rivale. L'iPhone SE 4 sarà il primo prodotto Apple con il modem quando verrà lanciato la prossima primavera, stando ai rumor, prima di arrivare su dispositivi più premium.

Si dice che il primo modem di Apple sia meno potente di quello di Qualcomm; non supporterà, ad esempio, il 5G mmWave. Ma l'iniziativa darebbe ad Apple un maggiore controllo sul suo ciclo di sviluppo del prodotto, che potrebbe portare a nuove capacità e prestazioni migliori allo stesso modo in cui i suoi chip serie M hanno fatto per il Mac.

Apple Intelligence: verso un'IA più avanzata

Apple Intelligence, la prima grande incursione dell'azienda nell'IA rivolta al consumatore, è arrivata ufficialmente a ottobre, offrendo un assaggio della visione di Apple su come l'IA può rendere i nostri smartphone più utili. Ma la prima ondata di funzionalità non ha apportato cambiamenti radicali all'iPhone e nemmeno la seconda fase, che dovrebbe arrivare presto, lo farà. Apple Intelligence, nella sua forma attuale, consiste principalmente in strumenti di assistenza per attività come la cancellazione di oggetti dalle foto, la riscrittura di testi e l'ottenimento di assistenza tecnica da Siri.

Il prossimo anno, Apple dovrebbe iniziare a gettare le basi per quello che potrebbe essere un cambiamento più ampio nel modo in cui usiamo i nostri smartphone, principalmente grazie a Siri. L'assistente virtuale di Apple sarà in grado di incorporare il contesto personale nelle risposte, intraprendere azioni all'interno delle app e capire cosa c'è sullo schermo del telefono per aiutare a rispondere alle domande.

Questi cambiamenti potrebbero rendere Siri un assistente virtuale molto più capace e potrebbero forse preparare il terreno per un passaggio più ampio verso un software per iPhone più intelligente. Apple ha infatti piani più ampi per rinnovare Siri con modelli linguistici di grandi dimensioni più sofisticati (ovvero la stessa tecnologia che alimenta gli altri chatbot moderni). Questo nuovo Siri sarebbe in grado di rispondere alle domande più rapidamente e in modo più naturale, più simile a Gemini di Google e ChatGPT di OpenAI.

Queste novità non dovrebbero arrivare fino al 2026, anche se Apple le dovesse annunciare il prossimo anno. Se accurato, ciò significherebbe che la vera risposta di Apple al chatbot di OpenAI e Google arriverebbe sul mercato molto più tardi rispetto ai suoi concorrenti, mettendo più pressione sulla tecnologia di Apple per avere successo. Ma Apple vede questo come un gioco a lungo termine e preferirebbe aspettare fino a quando non avrà perfezionato il proprio approccio unico piuttosto che affrettarsi a recuperare il ritardo, che è il suo modus operandi.

Non aspettatevi un iPhone pieghevole molto presto

Le voci di un iPhone foldable circolano da anni, ma non aspettatevi di vederne uno presto. Bloomberg riferisce che un iPad pieghevole arriverà probabilmente prima di un iPhone pieghevole ed entrambi i dispositivi sono probabilmente ancora lontani anni.

I produttori di smartphone Android hanno guardato ai design pieghevoli come un mezzo per rinvigorire il mercato in mezzo a vendite stagnanti e cicli di aggiornamento più lunghi. Ma anche se si prevede che il mercato degli smartphone pieghevoli crescerà nel 2024, la crescita sta rallentando poiché i produttori, in particolare quelli in Cina, dove i pieghevoli sono particolarmente popolari, stanno spostando la loro attenzione sull'IA generativa.

I pieghevoli possono essere utili per il giusto tipo di consumatore, ma i loro prezzi elevati li rendono difficili da giustificare per la maggior parte. I prodotti tradizionali sono così radicati nelle nostre vite che ci vorrà un argomento convincente per costringere gli acquirenti a provare qualcosa di nuovo. Il fatto che Apple non abbia ancora rilasciato un foldable e non sembri avere fretta di farlo suggerisce che potrebbe avere la stessa prospettiva.

Fino a quando Apple non annuncerà pubblicamente i suoi nuovi prodotti, nulla è certo. Ma se i leak si rivelassero veri, il 2025 avrà molto di più in serbo rispetto al solito noioso lancio di iPhone. Dato che Apple ha la reputazione di mostrare ai consumatori perché le nuove tecnologie sono utili piuttosto che essere primi sul mercato, le aspettative per i nuovi prodotti come Apple Intelligence (e forse alla fine un iPhone pieghevole) sono particolarmente alte.