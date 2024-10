Il mercato dei dispositivi ricondizionati in crescita: una scelta sostenibile e conveniente

Il mercato dei dispositivi ricondizionati sta vivendo un periodo di forte crescita, trainato da una maggiore consapevolezza ambientale e dalla ricerca di soluzioni tecnologiche più sostenibili. Secondo i dati di IDC (International Data Corporation), nel 2023 il mercato globale dei dispositivi ricondizionati ha registrato un aumento del 15% rispetto all'anno precedente, a conferma di un cambiamento nelle abitudini di acquisto dei consumatori.

Una ricerca commissionata da Swappie e condotta da BVA Doxa, ha evidenziato le principali motivazioni che spingono gli italiani a scegliere dispositivi ricondizionati. Il 40% degli intervistati ha indicato il risparmio economico come fattore principale, ma ci sono anche altre ragioni significative. Il 31% dei consumatori sceglie dispositivi ricondizionati per evitare sprechi e ridurre il consumismo, mentre il 26% è motivato dalla volontà di sostenere un sistema economico incentrato sul riciclo.

Tuttavia, ci sono ancora alcune barriere che ostacolano l'acquisto di prodotti ricondizionati da parte di una parte dei consumatori. Il 33% degli intervistati manifesta scetticismo riguardo alla qualità dei dispositivi, mentre il 26% esprime preoccupazioni sulla loro durata nel tempo. Per affrontare queste perplessità, Swappie ha implementato un rigoroso processo di ricondizionamento che comprende 52 fasi, garantendo elevati standard di qualità e affidabilità.

Il mercato continua a espandersi non solo per ragioni ecologiche, ma anche grazie ai vantaggi economici che offre. Il 33% dei consumatori italiani si aspetta uno sconto tra il 20% e il 30% rispetto ai prezzi di listino dei prodotti nuovi, rendendo così i dispositivi ricondizionati una scelta vantaggiosa. Inoltre, la sostenibilità economica nel settore tecnologico si distingue per il suo favorevole rapporto qualità-prezzo, risultando spesso più accessibile rispetto ad altri settori "green", come quello alimentare biologico o della moda sostenibile.

A conferma del trend positivo, un recente rapporto sottolinea come l'acquisto di dispositivi ricondizionati abbia contribuito a ridurre i rifiuti elettronici del 25% nel 2023 rispetto all'anno precedente. Questa diminuzione non solo rappresenta un vantaggio per l'ambiente, ma riflette anche l'impegno crescente dei consumatori verso scelte di acquisto più responsabili e consapevoli.

Il mercato dei dispositivi ricondizionati rappresenta una valida alternativa all'acquisto di prodotti nuovi, offrendo vantaggi economici e ambientali significativi. La crescente consapevolezza dei consumatori e l'impegno di aziende come Swappie stanno contribuendo a rendere questo mercato sempre più accessibile e affidabile.