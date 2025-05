Questo è il miglior launcher Android per smartphone pieghevoli

Nel mondo in continua evoluzione dei dispositivi mobile, i telefoni pieghevoli rappresentano una delle innovazioni più importanti degli ultimi anni, ma il software che li accompagna spesso non riesce a sfruttarne appieno le potenzialità. Fino ad oggi, gli utenti di questi dispositivi si sono trovati intrappolati in una scelta poco soddisfacente: utilizzare il launcher preinstallato dal produttore, con tutte le sue limitazioni, o affidarsi ad alternative di terze parti pensate per schermi tradizionali. Octopi Launcher (qui il link) sta cambiando radicalmente questa situazione, offrendo una soluzione innovativa specificamente progettata per i dispositivi multi-schermo.

Sviluppato nell'arco di oltre un anno e recentemente approdato sul Play Store in versione beta, Octopi rappresenta un'autentica boccata d'aria fresca nel mondo dei launcher Android. Nonostante non sia ancora un prodotto completo, la sua capacità di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni configurazione di schermo lo rende particolarmente prezioso per i possessori di dispositivi pieghevoli come il Galaxy Z Fold 4 (acquistabile su Amazon), che possono finalmente personalizzare l'esperienza d'uso in modo significativo.

La maggior parte dei launcher di terze parti è stata concepita anni fa per smartphone tradizionali a schermo singolo, un'architettura che si rivela inadeguata quando si aggiunge un secondo display molto più ampio. Nei dispositivi pieghevoli, lo schermo esterno più piccolo e quello interno pieghevole più grande traggono vantaggio da layout diversi. Octopi Launcher risolve brillantemente questo problema permettendo di configurare layout completamente distinti per ogni schermo e orientamento.

Questa flessibilità si traduce in quattro possibili configurazioni di layout, considerando sia la modalità verticale che quella orizzontale. Ad esempio, è possibile configurare lo schermo esterno con sole app di produttività essenziali, mentre quello interno può ospitare app multimediali come YouTube e Twitch insieme ai widget preferiti. Ruotando il dispositivo, queste app e widget possono essere sostituiti automaticamente con strumenti specifici per i viaggi, come Maps e Uber.

La transizione tra i vari layout avviene in modo fluido e naturale. Dopo l'installazione e la configurazione iniziale, il launcher suggerisce automaticamente di creare layout specifici per ogni configurazione dello schermo, proponendo opzioni per spaziatura e densità delle icone. In alternativa, è possibile utilizzare il pulsante "Personalizza" per regolazioni più dettagliate.

Oltre a questa caratteristica principale, Octopi offre tutte le funzionalità essenziali che ci si aspetterebbe da un launcher moderno. Si può scegliere tra un approccio tradizionale con app sparse sulla schermata home o un dock più convenzionale. Il launcher include anche una modalità a posizionamento libero, che consente un posizionamento più preciso degli elementi sulla schermata principale, simile alle funzionalità di Home Up di One UI 7, ma meno caotico.

È possibile regolare la scala delle icone per la schermata home e il cassetto delle applicazioni, rimuovere le etichette e modificare la spaziatura verticale e orizzontale. Questa attenzione ai dettagli rende Octopi particolarmente adatto agli utenti che amano personalizzare ogni aspetto della propria esperienza mobile.

Octopi supporta anche widget sovrapposti e impilati. Spostando un widget sopra un altro, viene automaticamente creato uno stack e il widget spostato viene ridimensionato alla nuova forma. Questo rende possibile un layout ricco di widget anche sullo schermo esterno, generalmente più limitato in termini di spazio.

Questa flessibilità si estende anche alle opzioni del cassetto delle applicazioni. È possibile scegliere forme di icone tradizionali o, opzione particolarmente interessante, riquadri che posizionano il nome dell'app accanto all'icona in rettangoli più grandi. Questo design è ordinato e rende la ricerca delle app molto più intuitiva. E poiché Octopi è costruito per layout multipli, è possibile avere una griglia di schede a 4 colonne sullo schermo più grande e un layout più piccolo, solo con icone, sul display esterno.

Nonostante le sue qualità, va comunque sottolineato che Octopi Launcher rimane un prodotto in beta, con alcune aree che necessitano di miglioramenti. La sua libreria di gesti non è ancora completa come si potrebbe desiderare. Sebbene sia possibile impostare gesti diversi per ogni layout dello schermo, Octopi offre solo tre opzioni: scorrimento verso destra dalla prima schermata, scorrimento verso il basso e doppio tocco.

Anche il sistema di ricerca di Octopi appare troppo basilare. Mentre è possibile accedere rapidamente alle app anche se la stringa di ricerca corrisponde solo parzialmente, non è in grado di cercare nel dispositivo impostazioni, file, scorciatoie e altri intenti. Una ricerca approfondita a livello di dispositivo renderebbe Octopi ancora più distintivo sia come launcher per pieghevoli che come launcher tradizionale.

Forse il limite più grande di Octopi è che la sua esperienza migliore si ottiene sui dispositivi pieghevoli. Probabilmente servirebbe bene anche gli utenti di tablet, ma per gli smartphone a schermo singolo esistono alternative più mature. Certo, è comunque possibile sfruttare il sistema multi-layout di Octopi su un telefono tradizionale, ma raramente si utilizza un launcher in modalità orizzontale per avviare le app.

Ci sono ancora diverse lacune che gli sviluppatori devono colmare, ma ciò che abbiamo finora sembra molto promettente, e gli aggiornamenti continuano ad arrivare a ritmo serrato. Per chi ama personalizzare ogni aspetto del proprio dispositivo pieghevole, Octopi rappresenta già oggi una delle opzioni più interessanti sul mercato, con un potenziale di crescita notevole nei prossimi mesi.