Il nuovo chip Qualcomm renderà gli smartphone economici molto più prestanti

Qualcomm ha presentato lo Snapdragon 6 Gen 4, un nuovo processore destinato a ridefinire le aspettative per gli smartphone Android di fascia bassa. Con un significativo balzo in avanti in termini di prestazioni, capacità di intelligenza artificiale e funzionalità multimediali, questo chip promette di portare esperienze utente di livello superiore a dispositivi più accessibili.

La serie Snapdragon 6 di Qualcomm è stata a lungo la spina dorsale degli smartphone Android economici, ma spesso ha peccato in termini di innovazione hardware. Il nuovo Snapdragon 6 Gen 4, tuttavia, segna un cambio di passo notevole. Qualcomm ha infuso nel chip una serie di miglioramenti che lo pongono in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi predecessori e alla concorrenza.

Partiamo dal cuore del processore: la CPU. Sebbene l'aumento di prestazioni dell'11% rispetto allo Snapdragon 6 Gen 3 possa sembrare modesto sulla carta, è la modernità dell'architettura a fare la differenza. Lo Snapdragon 6 Gen 4 abbandona i vecchi core Cortex-A78 e Cortex-A55 in favore di una configurazione octa-core più efficiente e potente. Questa include un core Cortex-A720 con clock a 2,3GHz, tre core Cortex-A720 a 2,2GHz e quattro core Cortex-A520 a 1,8GHz, focalizzati sull'efficienza energetica.

Anche il comparto grafico riceve un notevole impulso. Qualcomm dichiara un aumento del 29% delle prestazioni della GPU. Questo si traduce in un'esperienza di gioco più fluida e reattiva, anche in titoli graficamente impegnativi. Inoltre, il chip introduce funzionalità avanzate come il Game Super Resolution per l'upscaling delle immagini, l'Adreno Frame Motion Engine per l'interpolazione dei frame e l'Adreno HDR Fast Blend per migliorare le prestazioni nei giochi HDR.

Nonostante l'incremento delle prestazioni, Qualcomm ha lavorato anche sull'efficienza energetica. Il nuovo chip vanta un risparmio energetico del 12% rispetto allo Snapdragon 6 Gen 1. Questo risultato è probabilmente dovuto all'architettura CPU più moderna, anche se il processo produttivo rimane a 4nm di TSMC. Un'ottima notizia per chi cerca uno smartphone che duri a lungo con una singola carica.

L'intelligenza artificiale (IA) è diventata un elemento chiave negli smartphone moderni, e lo Snapdragon 6 Gen 4 non fa eccezione. Qualcomm ha integrato una NPU (Neural Processing Unit) dedicata, aprendo le porte alle capacità di IA generativa e al supporto INT4. Quest'ultimo è cruciale per eseguire funzionalità AI direttamente sul dispositivo, grazie a una maggiore quantizzazione (compressione) dei modelli AI. Il chip supporta funzionalità come la sintesi dei contenuti e la stesura di email, ma sarà interessante vedere come i produttori di smartphone implementeranno queste caratteristiche nei loro dispositivi.

Il comparto multimediale dello Snapdragon 6 Gen 4 offre un supporto per fotocamere singole da 64MP con elaborazione multi-frame (un miglioramento rispetto ai 48MP precedenti), acquisizione video 4K/30fps HDR e supporto per display con refresh rate a 144Hz a risoluzione FHD+ (un upgrade dai precedenti 120Hz).

Sul fronte della connettività, troviamo Bluetooth 5.4, supporto aptX Adaptive/Lossless/Voice, ricarica rapida Quick Charge 4 Plus, Wi-Fi 6E e un modem 5G Release 16 con velocità di downlink fino a 2,9Gbps.

Qualcomm ha annunciato che i primi smartphone equipaggiati con lo Snapdragon 6 Gen 4 saranno disponibili nei prossimi mesi, grazie a partnership con marchi come OPPO, realme e HONOR. L'arrivo di questo chip sul mercato è particolarmente atteso, in quanto potrebbe portare a una nuova generazione di dispositivi budget con capacità notevolmente migliorate.