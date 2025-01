Il nuovo iPhone SE 4 potrebbe chiamarsi iPhone 16E, cambio di strategia per Apple?

L'iPhone SE 4 potrebbe essere rinominato "iPhone 16E" secondo le ultime indiscrezioni. Due tipster, Majin Bu e FIxed Focus Digital, hanno infatti riferito che il prossimo modello economico di Apple potrebbe abbandonare la denominazione "SE" per allinearsi alla numerazione della serie principale.

Questa mossa di branding, se confermata, segnerebbe un cambio di strategia per Apple nella sua linea di smartphone più accessibili. Finora l'azienda ha mantenuto la sigla "SE" (Special Edition) per tre generazioni, senza aggiungere numeri progressivi.

Il nuovo nome "iPhone 16E" collegherebbe più direttamente il dispositivo alla gamma iPhone 16 uscita lo scorso settembre, suggerendo un posizionamento come variante economica della serie principale piuttosto che come modello a sé stante.

Oltre al possibile nuovo nome, le indiscrezioni indicano che l'iPhone SE 4 (o 16E) adotterà un design simile all'iPhone 14 del 2022, con alcune novità hardware significative:

Display OLED per la prima volta su un modello SE

per la prima volta su un modello SE Introduzione di Face ID

Aumento della RAM a 8 GB

Supporto alle funzionalità di Apple Intelligence

Questi aggiornamenti avvicinerebbero notevolmente le specifiche del modello economico a quelle dei flagship, pur mantenendo probabilmente un prezzo più contenuto.

Il lancio del nuovo iPhone SE/16E è previsto indicativamente per marzo, in linea con le precedenti uscite della gamma SE. Tuttavia, è importante sottolineare che queste informazioni provengono da fonti non ufficiali e, per quanto plausibili, vanno considerate come semplici rumor fino a conferma da parte di Apple.

La linea SE (Special Edition) fu introdotta nel 2016 come opzione più economica, mantenendo alcune caratteristiche dei modelli precedenti in un formato più compatto.

Nel corso degli anni, Apple ha anche introdotto varianti come "Plus", "Pro" e "Max" per differenziare i modelli all'interno della stessa generazione. Questa strategia ha permesso all'azienda di segmentare il mercato e offrire opzioni per diverse esigenze e fasce di prezzo.

Il possibile passaggio a "iPhone 16E" potrebbe quindi essere visto come una continuazione di questa evoluzione, mirando a semplificare la lineup e rendere più chiara la posizione di ogni modello all'interno dell'ecosistema Apple.