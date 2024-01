Il nuovo prototipo di Samsung si piega in modi inaspettati

Samsung sta presentando al Consumer Electronics Show (CES) un innovativo telefono concept chiamato "Flex in & Out Flip". Questo dispositivo può essere piegato anche all'indietro, permettendo l'utilizzo dello schermo principale anche da chiuso. Con uno schermo da 6.7 pollici, le dimensioni del display sono identiche al Galaxy Z Flip 5, che è tra i migliori smartphone pieghevoli del momento.

Il prototipo di Samsung presenta un lato del display con spazio aggiuntivo per mostrare icone del menu rapido, l'orario, la percentuale di batteria e i controlli della riproduzione multimediale. Nonostante sembri un interessante upgrade per la serie Galaxy Z Flip, attualmente la più popolare nel mondo, Samsung sembra non avere fretta di apportare modifiche al suo pieghevole clamshell solo per il gusto del cambiamento. Per il momento, si tratta solo di un esperimento.

Un video pubblicato da Samsung Display la scorsa estate, poi, mostra qualcosa di molto simile, uno smartphone che si piega verticalmente (tipo Samsung Fold), ma con la piegatura anche all’indietro.

A ben guardare, i due pieghevoli di Samsung sono bene o male uguali a sé stessi da anni ormai, e qualcuno se ne è lamentato. Forse Samsung sta pensando di inventarsi qualcosa per rispondere a queste critiche?