Il Pixel economico quest'anno non lo sarà più, ecco quanto costerà

La serie "Pixel A" ha sempre attirato l'attenzione del pubblico per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, offrendo ottime prestazioni a un costo più economico rispetto agli smartphone top di gamma Pixel. Il tanto atteso Google Pixel 8a dovrebbe uscire nei prossimi mesi, ma hanno iniziato a circolare alcune anticipazioni riguardo un prezzo più alto.

Il prezzo di partenza del Pixel 8a potrebbe infatti salire a 569,90 euro, segnando un ulteriore aumento rispetto al suo predecessore. Questo trend al rialzo dei prezzi, già iniziato con il Pixel 7a (che al lancio costava 509€), non è certo un buon segnale per uno smartphone che dovrebbe mantenere un costo accessibile, soprattutto considerando l'incremento della concorrenza nel settore.

Mentre il Pixel 7a è stato ben accolto per il software pulito e l'ottima fotocamera, il Pixel 8a dovrà affrontare una concorrenza sempre più agguerrita, con modelli come Nothing Phone 2a e il prossimo Galaxy A55 che si uniranno alla competizione rendendo la sfida ancora più ardua per Google.

Secondo le indiscrezioni, Google Pixel 8a sarà disponibile in quattro colori - Obsidian, Porcelain, Bay e Mint - e offrirà una configurazione da 256GB, una novità per la serie A. Il design del telefono dovrebbe avvicinarsi inoltre al look premium degli iPhone. Resta da vedere se il Pixel 8a sarà in grado di fare breccia in un mercato sempre più competitivo e soddisfare le aspettative degli utenti alla ricerca di un dispositivo di qualità a un prezzo accessibile.