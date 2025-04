Il prossimo OnePlus economico avrà 7100mAh, ecco le (ottime) specifiche trapelate

Nel panorama degli smartphone di fascia media, OnePlus si prepara a lanciare un nuovo modello che sta già facendo parlare di sé grazie a una serie di anticipazioni trapelate online. Il OnePlus Nord CE5, successore della popolare linea di smartphone OnePlus più economica, si preannuncia come un dispositivo equilibrato che potrebbe ridefinire gli standard della categoria grazie ad alcune caratteristiche tecniche particolarmente interessanti. Le informazioni emerse negli ultimi giorni delineano un quadro piuttosto completo delle specifiche che troveremo nel nuovo smartphone, previsto sul mercato già a maggio con un prezzo in linea con il modello precedente.

Secondo le indiscrezioni più recenti, il OnePlus Nord CE5 monterà un processore MediaTek Dimensity 8350, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Ma è sul fronte dell'autonomia che questo dispositivo potrebbe realmente distinguersi dalla concorrenza: il nuovo Nord CE5 dovrebbe infatti ospitare una batteria da 7.100mAh, una capacità decisamente superiore alla media di mercato che promette giorni di utilizzo senza necessità di ricarica.

Non solo capienza, ma anche velocità di ricarica: la batteria supporterà la tecnologia di ricarica rapida a 80W, permettendo di ripristinare l'energia in tempi estremamente ridotti. Questa combinazione di grande capacità e ricarica veloce rappresenta un punto di forza significativo per un dispositivo di fascia media.

Il display sarà un generoso pannello OLED piatto da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, garantendo così un'esperienza visiva fluida ed immersiva, particolarmente apprezzabile durante la navigazione e il gaming.

Sul versante fotografico, il OnePlus Nord CE5 non dovrebbe deludere le aspettative con un sistema a doppia fotocamera posteriore di relativa elevata qualità. Il sensore principale sarà un Sony Lytia LYT-600 da 50MP con apertura f/1.8, promettendo prestazioni notevoli anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ad affiancarlo, una fotocamera ultrawide da 8MP basata sul sensore Sony IMX355 (tipo 1/4") con apertura f/2.2, ideale per scatti panoramici e di gruppo.

Per gli amanti dei selfie, OnePlus opterà per una fotocamera frontale da 16MP con apertura f/2.4, capace di catturare autoritratti dettagliati. Il comparto audio sarà gestito da un singolo altoparlante, mentre per la connettività lo smartphone offrirà uno slot SIM ibrido, presumibilmente utilizzabile anche per espandere la memoria.

Gli analisti di settore prevedono che il lancio ufficiale del OnePlus Nord CE5 avverrà nel corso del mese di maggio, con un posizionamento di prezzo simile al modello precedente. Questo approccio manterrebbe il dispositivo in quella fascia di mercato che ha contribuito al successo della serie Nord, offrendo tecnologie avanzate a un prezzo competitivo.

La combinazione di specifiche interessanti, con particolare attenzione all'autonomia e al comparto fotografico, potrebbe rappresentare una proposta molto convincente in un segmento di mercato sempre più affollato, dove differenziarsi diventa cruciale per catturare l'attenzione dei consumatori sempre più esigenti e informati.