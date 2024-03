Il prossimo smartwatch Samsung copierà Apple Watch Ultra?

Dopo anni di fedeltà al design di forma circolare, Samsung potrebbe tornare a scegliere un display squadrato per i suoi futuri smartwatch Wear OS.

Il ritorno al quadrato riporterebbe alla mente le prime due edizioni di Galaxy Gear, il primo smartwatch di Samsung lanciato nel 2013, ma anche il design degli Apple Watch. Tuttavia, non è chiaro se il cambiamento avverrà già con la serie Galaxy Watch 7 prevista per quest'anno, o se dovremo attendere modelli futuri.

C'è da dire che un display quadrato offre diversi vantaggi: oltre a mostrare più informazioni e facilitare la digitazione, permetterebbe agli smartwatch Samsung di distinguersi dalla concorrenza Wear OS, che attualmente adotta per lo più display circolari.

D'altra parte, questo cambio di forma comporterebbe anche delle sfide per Samsung; l'azienda dovrebbe implementare la sua caratteristica ghiera girevole in modo nuovo e ottimizzare l'interfaccia utente One UI Watch per un display di forma quadrata.

In ogni caso, al momento non ci sono certezze. Nonostante le ultime indiscrezioni suggeriscano che l'azienda stia valutando seriamente questa opzione, rendendo il cambiamento piuttosto certo, l'idea magari sarà accantonata e Samsung potrebbe continuare a optare per il design circolare anche con i modelli futuri.