Il prototipo "Jumbojack" di Google finisce in vendita, è uno smartphone Samsung modificato

Nello sviluppo segreto del suo primo pieghevole, Google sembra aver tenuto nascosto un misterioso dispositivo, portato ora alla luce da una fuga di informazioni e conosciuto con il nome in codice "Jumbojack." Inizialmente scoperto nel codice sorgente di Android 12.1, si pensava fosse un prototipo interno utilizzato per scopi di test. Tuttavia, sembra che qualcuno abbia messo apparentemente in vendita il tanto discusso Jumbojack, rivelando che si tratta di una versione modificata del Samsung Galaxy Z Fold2.

Le immagini di Jumbojack sono state condivise dal noto insider del settore, Mishaal Rahman, su X (ex Twitter). Nonostante non abbia svelato la fonte delle immagini o un link per l'acquisto del dispositivo di test, è evidente che lo smartphone in questione sia lo Z Fold2 di Samsung. L'orientamento del foro per la fotocamera, la cerniera e il colore del prodotto visibile sui bordi lo rendono palesemente simile al pieghevole del 2020 di Samsung.

Il dispositivo sembra eseguire Android 12L con le app di Google come Registratore e Sicurezza preinstallate. Nel menu delle impostazioni dello smartphone, compare il nome in codice Jumbojack.

Tutto lascia pensare che Google abbia utilizzato questo dispositivo per perfezionare l'esperienza software del futuro Pixel Fold prima di testare il proprio prototipo pieghevole. È evidente come il prodotto di prova stia simulando cornici più ampie rispetto a quelle offerte dal Galaxy Z Fold 2: un ulteriore indizio di una modifica per emulare il design del Pixel Fold, caratterizzato da cornici più spesse sullo schermo interno e angoli più arrotondati.

Pixel Fold è ora una realtà, anche se non in Italia, ma la presunta vendita di Jumbojack mette in mostra gli sviluppi segreti di Google nel campo dei dispositivi pieghevoli e la sua sempre più stretta collaborazione con l'azienda sudcoreana.

Sarà interessante scoprire quando Google aggiornerà il suo hardware pieghevole e quali saranno le novità introdotte con il nuovo modello, atteso non prima del prossimo anno.