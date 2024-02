Il vostro smartwatch Amazfit sta per diventare paurosamente intelligente

Zepp Health, l'azienda dietro i rinomati prodotti Amazfit, ha annunciato oggi un passo epocale nel settore dei dispositivi indossabili. Il nuovo sistema operativo, Zepp OS 3.5, introduce una funzione rivoluzionaria che rende gli smartwatch Amazfit i primi al mondo a incorporare un'interfaccia utente linguistica (LUI) completamente integrata e alimentata da LLM IA.

Il cuore pulsante del nuovo aggiornamento è Zepp Flow, un assistente vocale che va oltre i limiti di quanto ad oggi possibile. Contrariamente agli assistenti vocali tradizionali, Zepp Flow permette agli utenti di esprimere liberamente le proprie intenzioni senza dover ricorrere a comandi specifici. Ispirato ai concetti di equilibrio e armonia, il nome "Flow" cattura l'essenza fluida e intuitiva dell'interazione, introducendo un modo completamente nuovo di connettersi con il proprio smartwatch.

Progettato per comprendere il linguaggio naturale, Zepp Flow rappresenta un salto significativo nell'esperienza utente.

"Con team di ricerca e sviluppo dedicati in Nord America, Europa e Asia, ci impegniamo a promuovere l'innovazione e a offrire esperienze d'uso senza precedenti, per offrire soluzioni di salute e benessere intelligenti che consentano alle persone di assumere il controllo della propria vita", ha dichiarato Wayne Huang , CEO di Zepp Health.

E ha aggiunto:

"Zepp Flow incarna la nostra dedizione alla connettività unificata e alle funzionalità intelligenti in tutto il nostro ecosistema. Integrato sia sul sistema operativo Zepp OS nello smartwatch sia sull'app per smartphone Zepp, Zepp Flow si afferma come intelligenza artificiale onnipresente nel nostro sistema. Sia che risieda nello smartwatch, negli auricolari, nella nostra app sul telefono o nel cloud, Zepp Flow garantisce un'esperienza intuitiva e fluida su tutte le piattaforme".