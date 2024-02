Xiaomi espande l'offerta wearable: date il benvenuto a Smart Band 8 Pro, Watch 2 e Watch S3

Xiaomi ha svelato i sui suoi nuovi gioielli tecnologici durante l'evento di lancio globale tenutosi in occasione del MWC di Barcellona. Accanto alla nuovissima serie Xiaomi 14, l'azienda ha presentato la Smart Band 8 Pro, Watch S3 e Watch 2, dimostrando un impegno costante nell'innovazione nel settore degli indossabili.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

La Smart Band 8 Pro si presenta come una versione più grande e capace del modello base da noi provato qualche mese fa. Dotata di un display AMOLED squadrato da 1,74" con una risoluzione di 336×480 pixel, offre un'esperienza visiva più ampia rispetto al modello classico. Sottile e leggera, la band è un concentrato di eleganza, con uno spessore di soli 9,99mm e un peso di appena 22,5g. La cornice in metallo e il vetro Corning Gorilla Glass Victus conferiscono un tocco di raffinatezza e protezione, mentre è certificata per resistere all'ingresso d'acqua fino 5ATM. La personalizzazione è al centro dell'esperienza, con oltre 200 quadranti e cinturini intercambiabili che consentono agli utenti di adattare la Smart Band al proprio stile.

Dal punto di vista delle funzioni, la Smart Band 8 Pro è una compagna ideale per gli amanti dello sport, offrendo oltre 150 modalità sportive e un tracking professionale. La funzione di corsa intelligente e i promemoria del ritmo assicurano una guida precisa durante l'allenamento. Il monitoraggio del benessere è garantito dal nuovo modulo di monitoraggio della frequenza cardiaca a 4 canali, che registra i dati in tempo reale. La batteria da 289mAh assicura un'autonomia eccezionale, superiore del 23% rispetto al suo predecessore, estendendo la durata fino a 14 giorni.

Xiaomi Watch S3

Lo smartwatch multifunzione Watch S3 sposa il design classico con la modernità. Con un ampio display AMOLED da 1,43" e un telaio in lega leggera di alluminio, si adatta a diverse occasioni grazie alla personalizzazione offerta da ghiere e cinturini intercambiabili.

"Xiaomi Watch S3 offre agli utenti un nuovo livello di personalizzazione, con ghiere e cinturini intercambiabili che lo rendono ogni giorno nuovo, da classico a colorato in pochi secondi".

Il sistema Xiaomi HyperOS garantisce prestazioni elevate, connessioni veloci e una batteria di lunga durata, fino a 15 giorni.

Per gli amanti dello sport, il Watch S3 offre oltre 150 modalità sportive, con nuove opzioni per gli sport invernali. Il monitoraggio della salute è potenziato dal modulo di monitoraggio della frequenza cardiaca a 12 canali, garantendo dati accurati e completi.

"Gli utenti possono anche sbloccare un’altra novità di Xiaomi su Xiaomi Watch S3, con una funzione che consente di eseguire operazioni personalizzate con una sola mano. Attraverso vari movimenti del polso, gli utenti possono infatti controllare il telefono, ad esempio per rifiutare le chiamate, scoprire il meteo o scattare foto", spiega l'azienda nel suo comunicato.

Xiaomi Watch 2

Xiaomi completa la sua serie di smartwatch con il Watch 2, mosso dalla piattaforma Snapdragon W5+Gen 1. Con un display AMOLED da 1,43" e 32GB di spazio di archiviazione, offre un'esperienza fluida e stabile. La fotocamera remota è una caratteristica innovativa, mentre le oltre 160 modalità sportive e il supporto a Strava e Suunto lo rendono ideale per gli appassionati di fitness.

La tecnologia avanzata di monitoraggio della frequenza cardiaca a 12 canali e l'algoritmo di monitoraggio del sonno migliorato garantiscono un monitoraggio preciso della salute. Con una batteria da 495mAh, Xiaomi Watch 2 promette fino a 65 ore di utilizzo.

Prezzi e Disponibilità

La Smart Band 8 Pro, il Watch S3 e il Watch 2 sono disponibili da oggi su diverse piattaforme online. Il Watch 2 sarà in vendita a un prezzo early bird dal 25 febbraio al 3 marzo su mi.com.

A completare la proposta di Xiaomi Watch S3, sono disponibili su mi.com Xiaomi Watch Strap e Xiaomi Watch Bezel nelle colorazioni Dual-tone Ceramic, Chrome Yellow, Ocean Blue e Rainbow al prezzo rispettivamente di 12,99€ e 39,99€. Inoltre, Xiaomi Watch Bezel è disponibile anche nelle colorazioni black e silver al prezzo di 9,99€.