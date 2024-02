Lenovo mostra un portatile con display trasparente, è questo il futuro?

Lenovo è solita portare a eventi come il Mobile World Congress dei prodotti estremamente innovativi, che vengono mostrati come Proof of Concept di ciò che potrebbe arrivare in futuro: nel lontano CES 2020 è successo con ThinkPad X1 Fold, primo tablet con schermo pieghevole, mentre oggi al MWC 2024 di Barcellona accade con il primo laptop con schermo trasparente.

Lenovo lo chiama ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, un nome che fa capire da subito quanto siamo lontani da un prodotto finale. La caratteristica principe è ovviamente il display Micro-LED trasparente con diagonale di 17,3 pollici, senza alcuna cornice, fatta eccezione per l’importante bordo nella parte bassa. Anche il footpad, solitamente occupato da tastiera e touchpad, è trasparente e mostra una tastiera virtuale che sembra fluttuare.

Non si conoscono i dettagli tecnici del prodotto, ma l’aspetto davvero interessante è l’idea che rappresenta, non l’hardware che lo muove. Questo Proof of Concet offre uno sguardo interessante su cosa ci riserva il futuro dell’high-tech, che ha come protagonista l’integrazione tra il virtuale e il reale.

Lo schermo trasparente apre a nuove possibilità di collaborazione, grazie anche alla possibilità di sovrapporre elementi virtuali a quelli reali. C’è anche una penna che permette di disegnare e scrivere dove solitamente si trova la tastiera, offrendo ancor più libertà ai creativi. Unito all’intelligenza artificiale, questo concept da un assaggio di quelli che saranno i nuovi modi di interagire con app e dati, aprendo anche alla possibilità di creare prodotti con fattori di forma innovativi, nonché funzionalità uniche.

Visto da vicino, questo Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept è senza dubbio interessante, anche se attualmente non mancano criticità e alcune riserve, specialmente sulla tastiera virtuale, completamente diversa da quelle fisiche che usiamo giornalmente sui laptop di oggi. La buona notizia è che non si tratta in alcun modo di un prodotto finale, ma di qualcosa che verrà ulteriormente sviluppato e che potrebbe eventualmente raggiungere il mercato nei prossimi anni; se dovessero arrivare in commercio dispositivi come questo, potremmo assistere a una vera e propria rivoluzione nel mondo dei computer portatili.