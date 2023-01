Con un comunicato stampa Iliad ha reso noto l’avvio di un accordo di co-investimento con FiberCop.

Ilian annuncia che da oggi è operativo l’accordo di co-investimento con FiberCop, società infrastrutturale del Gruppo TIM. A distanza di meno di un anno dal lancio delle connessioni 100% in fibra FTTH (fiber-to-the-home), l’unica tecnologia di connettività fissa a prova di futuro, l’azienda continua ad investire sullo sviluppo e sulla diffusione della connettività di ultima generazione in Italia, raggiungendo più di 8 milioni e 500 mila unità abitative in circa 350 città italiane.

Con l’implementazione di oggi, iliad continua il percorso di allargamento della propria copertura in fibra che a breve arriverà a superare le 10 milioni di unità abitative. iliad conferma tutti i suoi impegni e tratti distintivi: zero costi nascosti e zero brutte sorprese, il tutto a 19,99 euro al mese per gli utenti mobili con una offerta a 9,99 euro e pagamento automatico, oppure a 24,99 euro al mese. È possibile trovare tutte le informazioni a questo link.

Anche nel caso di utilizzo della rete FiberCop, iliad conferma la velocità in download fino a 5Gbps complessivi: una prestazione resa possibile grazie alla decisione di investire anche sulla rete fissa e di installare la propria tecnologia di rete FTTH EPON per offrire la miglior qualità possibile. L’offerta fibra di iliad comprende anche la iliadbox, il router interamente pensato e sviluppato in iliad, disponibile con tecnologia Wi-Fi 6, che consente di raggiungere col solo Wi-Fi la velocità di 1 Gbps in download.

Ma questa non è la sola novità ad interessare la “succursale” TIM: FiberCop ha di recente avviato una collaborazione con Vodafone per la distribuzione di connessione internet a banda larga FTTH; con una velocità di download fino a 1Gbps, la nuova collaborazione permetterà alle unità abitative attualmente collegate in FTTC di usufruire di tutti i vantaggi della connessione FTTH.

Iliad non è comunque la sola azienda, anche Vodafone ha annunciato una nuova partnership con FiberCop.