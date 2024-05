Iliad da il benvenuto ai Samsung Galaxy: offerte esplosive e finanziamenti a tasso zero!

Iliad, il noto operatore di telecomunicazioni, ha annunciato una nuova partnership con Samsung, arricchendo la propria offerta di dispositivi con una vasta gamma di smartphone della celebre serie Galaxy.

Questa collaborazione permette agli utenti di acquistare direttamente dal sito iliad.it vari modelli, che spaziano dalla serie Galaxy A ai top di gamma della serie Galaxy S.

I nuovi modelli Samsung disponibili includono il Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, e Galaxy S24. Questi dispositivi si distinguono per l'integrazione avanzata dell'intelligenza artificiale Galaxy AI, progettata per migliorare l’esperienza utente attraverso funzionalità come la traduzione di testi in tempo reale, chiamate migliorate, ottimizzazione delle foto, e ricerca di informazioni online.

Per celebrare l'introduzione di questi smartphone sul proprio store online, iliad ha lanciato una promozione esclusiva. Fino all'11 giugno, gli utenti iliad che acquistano un dispositivo della famiglia Galaxy S24 o Galaxy A55 5G potranno ottenere il modello con maggiore spazio di archiviazione allo stesso prezzo del modello con minore capacità. Ad esempio, il Galaxy S24 Ultra 512GB sarà disponibile al prezzo del modello da 256GB, ovvero 1441,00€ invece di 1619,00€.

Inoltre, gli utenti iliad hanno la possibilità di acquistare questi smartphone con un finanziamento a tasso zero e senza anticipo, grazie alla collaborazione con Findomestic. È possibile scegliere un piano di pagamento in 12 o 24 mesi, adattandolo alle proprie esigenze finanziarie.

Il processo di acquisto e finanziamento avviene interamente online, garantendo semplicità e comodità. Una volta completata la procedura, il nuovo smartphone verrà spedito direttamente a casa.

Fino al 9 giugno, acquistando determinati modelli Samsung, si potrà ricevere un omaggio speciale. Per dettagli sulle promozioni e le condizioni di acquisto, si invita a visitare il sito ufficiale di iliad all’indirizzo o la sezione di assistenza per ulteriori informazioni.

Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per gli utenti iliad di arricchire il proprio setup tecnologico con smartphone di alta qualità, godendo di offerte vantaggiose e di un processo di acquisto flessibile e accessibile. La combinazione di prestazioni avanzate, design accattivante e offerte promozionali rende questi dispositivi una scelta eccellente per chi cerca un nuovo smartphone.