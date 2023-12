Iliad: internet a casa ad alta velocità a soli 19,99€!

Oggi sono molteplici le situazioni in cui una connessione veloce, come la fibra, può fare la differenza. In questo contesto, desideriamo informarvi che Iliad propone la propria connessione in fibra al miglior prezzo. Per coloro che già usufruiscono di un piano con l'operatore menzionato, al costo minimo di 9,99€ e con pagamento automatico attivato, è possibile attivare la fibra a soli 19,99€. Come consueto con Iliad, il prezzo rimarrà fisso nel tempo, garantendo stabilità e trasparenza nella vostra spesa.

Fibra Iliad, chi dovrebbe abbonarsi?

Come accennato, l'offerta della fibra Iliad è destinata a coloro che già posseggono un abbonamento attivo con Iliad di almeno 9,99€, il quale deve essere associato al pagamento automatico. Se rientrate in questa categoria e nella vostra zona è disponibile la copertura della fibra Iliad, allora non dovreste lasciarvi sfuggire questa opportunità, con la possibilità di avere la fibra a casa al prezzo più vantaggioso che ci sia.

Inoltre, le prestazioni di download e upload sono paragonabili a quelle dei principali operatori di mercato. Un ulteriore vantaggio è che non sarà necessario investire in uno dei migliori router con presa LAN da 2.5G, i quali possono raggiungere costi anche superiori a 200,00€. In breve, questa connessione è ideale per gli appassionati di giochi online che richiedono una connessione veloce e stabile. È altresì indicata per chi ama lo streaming di contenuti in alta definizione, per coloro che sono soliti trasferire e archiviare file di grandi dimensioni su un servizio cloud e, infine, per chi desidera beneficiare di un prezzo fisso nel tempo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, affinché possiate avete la certezza di approfittarne prima di un ipotetico cambiamento dell'offerta.

