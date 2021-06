In attesa di Samsung Galaxy S21 FE? Potreste dover attendere Babbo Natale

Samsung ha già confermato all’inizio di quest’anno che non ci sarà alcun Galaxy Note nel 2021 e molte indiscrezioni successive hanno indicato che tale finestra di lancio sarebbe invece occupata invece per l’annuncio di Galaxy S21 FE.

Non starebbe andando tutto secondo i piani, però, e l’azienda coreana sembra sia stata costretta anche a posticipare il lancio del nuovo flagship economico.

Il Samsung Galaxy S21 FE avrebbe sicuramente aiutato Samsung ad immette un diverso top di gamma sul mercato per riempire il vuoto lasciato dalla serie Galaxy Note che si prenderà un anno (speriamo solo uno) di pausa.

La gamma di prodotti FE (Fan Edition) è stata riportata in auge da Samsung lo scorso anno con l’annuncio di Samsung Galaxy S20 FE, uno smartphone che ha davvero conquistato il cuore degli utenti.

Ecco perché in moltissimi stavano aspettando con ansia l’annuncio della versione 2021 prima di lanciarsi all’acquisto di un nuovo smartphone.

I leak più recenti indicano infatti per il Galaxy S21 FE un comparto hardware davvero interessante. Viene suggerito un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz, un chipset Snapdragon 888 con fino a 8GB di RAM e 128GB di storage. Sul retro sarà presente una tripla fotocamera da 12+12+12MP e una fotocamera da 32MP si occuperà dei selfie.

Come scrivono i colleghi di SamMobile, Samsung avrebbe deciso di ritardare l’uscita del Galaxy S21 FE al quarto trimestre del 2021. La carenza di chip sarebbe la ragione principale per cui l’annuncio è stato ritardato.

La situazione è davvero grave ed in pratica non esiste alcun settore dell’industria che non sia colpito dalla carenza di chip e semiconduttori vari. Nonostante gli sforzi per migliorare l’offerta, non sembra che la situazione migliorerà nel prossimo futuro.

Un lancio nel Q4 2021 posizionerebbe Galaxy S21 FE nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2021, pericolosamente vicino al nuovo anno e all’inizio del periodo dedicato ai rumor riguardo i prossimi top di gamma della famiglia Galaxy S22, smartphone che alcuni dei potenziali clienti di Galaxy S21 FE potrebbero a quel punto aspettare.