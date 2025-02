C'è un nuovo emulatore PS3 per Android, ma forse è meglio non scaricarlo

Un nuovo emulatore nativo per PlayStation 3, chiamato aPS3e, è ora disponibile per dispositivi Android. Sviluppato da uno sviluppatore cinese noto come Aenu, l'app è ancora in fase iniziale di sviluppo e presenta alcune incognite sulla sua provenienza e sicurezza.

Questo emulatore rappresenta un potenziale passo avanti significativo per l'emulazione di PS3 su Android, eliminando la necessità di soluzioni alternative come Winlator. Tuttavia, gli utenti dovrebbero procedere con cautela nell'utilizzo, data la mancanza di informazioni chiare sullo sviluppatore.

aPS3e richiede Android 7 o superiore e supporto Vulkan. Al momento l'interfaccia è molto essenziale, con un semplice menu per visualizzare la libreria dei giochi. La compatibilità è ancora limitata, con molti titoli che non riescono ad avviarsi sui dispositivi più recenti testati.

Alcuni utenti su Reddit sono riusciti ad avviare giochi leggeri come Terraria e Limbo, anche se le prestazioni sono inferiori rispetto a RPCS3 su Winlator. L'app attualmente non supporta i controller e presenta alcune particolarità come i pulsanti L3 e R3 scritti a mano.

aPS3e potrebbe rappresentare un importante passo avanti per l'emulazione PS3 su Android, ferma da anni. La maggior parte degli sviluppatori si è concentrata su soluzioni di emulazione a due livelli tramite container Windows o Linux, che sono molto più esigenti in termini di risorse rispetto a un'app nativa come aPS3e.

Ovviamente il concetto di emulazione vale sempre allo stesso modo: gli utenti interessati dovranno fornire le proprie ROM e firmware per utilizzarlo.

Tuttavia, nonostante sia sicuramente interessante, penso che forse sia meglio non scaricarlo. L'emulatore è stato brevemente disponibile su Github, ma è stato rimosso. Attualmente può essere scaricato solo da un host cinese. Viste queste condizioni, forse è meglio evitare.

Chi lo stia sviluppando e anche la sua origine non sembra essere conosciuto. Con queste premesse forse è meglio evitare, almeno per questa volta.