Il tuo smartphone supporta la ricarica wireless? Approfitta del doppio sconto su questo caricatore

Se possedete uno smartphone compatibile con la ricarica wireless, perché continuare a utilizzare il caricatore standard quando, con circa 15€, potete acquistare un caricatore che vi permette di caricare il telefono senza doverlo collegare a un cavo? Certo, la velocità di ricarica potrebbe non essere la stessa, ma se cercate la comodità, vi consigliamo di considerare questo caricatore, disponibile oggi su Amazon con un doppio sconto: un coupon del 10% che si aggiunge al 39% di sconto già applicato. In sostanza, lo pagate meno di 15€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Caricatore wireless INIU, chi dovrebbe acquistarlo?

Il caricatore wireless INIU ‎WI-211 si rivela ideale per chi cerca una soluzione affidabile e veloce per la ricarica dei propri dispositivi mobili. Progettato per offrire una ricarica rapida da 15W, questo accessorio è particolarmente indicato per coloro che non vogliono rimanere troppo tempo legati a un cavo o attendere ore per avere il proprio smartphone carico al massimo.

Grazie alle sue 4 modalità di ricarica, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, rendendolo perfetto per i possessori di iPhone, Samsung e altri smartphone abilitati alla ricarica wireless. Inoltre, chi tiene particolarmente al benessere del proprio dispositivo troverà in questo modello un alleato indispensabile, grazie alla protezione della batteria NTC Temp°Guard, che previene il surriscaldamento durante la ricarica.

L'indicatore a LED, che si attenua automaticamente in condizioni di buio, assicura che il sonno non venga disturbato da luci fastidiose. Insomma, è un acquisto consigliato a chi cerca non solo efficienza e compatibilità, ma anche tranquillità d'uso, soprattutto durante la notte, il tutto offerto a un prezzo irrisorio.

