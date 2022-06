Instagram sarà in grado di capire quanti anni hai semplicemente guardandoti in faccia. Ciò sarà possibile grazie a Yoti, un metodo di verifica basato sull’intelligenza artificiale che offre la possibilità di stimare l’età del soggetto tramite lo scan del viso.

Il tool prende in considerazione diversi parametri facciali e la sua stima risulta davvero molto accurata. Il margine di errore è di circa 2,5 anni, ma in genere il livello di precisione è ottimo.

Nello specifico, la percentuale di accuratezza di Yoti nel riconoscere individui di età inferiore ai 18 o ai 25 anni è pari al 98,8%. Qui sotto trovate una tabella con una stima dell’errore in base al genere, al colore della pelle e alla fascia di età effettiva:

L’ulteriore vantaggio riguarda la sicurezza, dal momento che Yoti dispone la rimozione immediata del video registrato ai fini del riconoscimento (maggiori dettagli sulle sue policy sono disponibili qui).

Al momento, il metodo di verifica tramite Yoti è disponibile solo per gli utenti americani; insomma, dovremo aspettare un po’ prima che venga integrato anche nella versione europea di Instagram. In compenso, c’è da dire che i governi britannico e tedesco hanno già certificato la validità di questo metodo, dunque Yoti potrebbe essere implementato tra non molto tempo. Fino ad allora, comunque, gli unici metodi per verificare che un utente abbia l’età che dichiara rimangono l’invio di un documento di riconoscimento e la richiesta di conferma inoltrata a tre profili tra quelli seguìti.

Se volete provarlo in anteprima, potete recarvi a questo indirizzo e seguire le istruzioni sullo schermo. In pratica, vi basterà trovare un’area luminosa, togliere eventuali cappelli che potrebbero fare ombra e abilitare l’accesso alla fotocamera. Non è necessario, invece, togliere gli occhiali, nel caso li portaste.

Prima di procedere vi viene ribadito che le immagini non vengono conservate o usate per altri scopi occulti. Inoltre, Yoti non è in grado di associare i volti ai nomi delle persone, dunque la vostra identità è al sicuro.

Dopo aver letto le condizioni di utilizzo, non vi resta che premere il pulsante Start age estimation. A questo punto si aprirà la fotocamera; quando siete pronti, fate clic/tap sul pulsante Estimate your age e vedete se il risultato corrisponde alla vostra età: che ne dite, ci ha preso?