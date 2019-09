Instagram limiterà i post degli influencer su bevande dietetiche “miracolose”

Instagram imporrà delle restrizioni sui post che sponsorizzano particolari prodotti dietetici e procedure di chirurgia estetica. I post saranno nascosti agli utenti minorenni e - in alcuni casi - saranno rimossi.

Instagram ha annunciato che a partire da questa settimana imporrà delle restrizioni sui post che sponsorizzano particolari prodotti dietetici e procedure di chirurgia estetica. Le nuove norme si applicano anche alla casa madre Facebook. La mossa arriva in risposta al visibile aumento di post di marketing sul noto social network dove – anche personaggi pubblici – pubblicizzano bevande e integratori “miracolosi” alimentando il falso mito del fisico perfetto.

Secondo la società, tali post aumentano la pressione sulla perfezione estetica soprattutto negli utenti più giovani aggravando le loro preoccupazioni sull’aspetto esteriore e su come dovrebbero essere. Per questo motivo, il feed degli utenti con età inferiore ai 18 anni non mostrerà più post che promuovono determinati prodotti per la perdita di peso o offerte speciali per la chirurgia estetica. In alcuni casi, ci sarà la vera e propria rimozione del contenuto dalla piattaforma.

Nello specifico, si fa riferimento a quelle foto la cui didascalia parla di prodotti miracolosi che hanno aiutato a perdere peso in fretta accompagnata da un codice sconto. Ci sarà anche la possibilità di segnalare alcuni contenuti che possono infrangere le nuove linee guida di Instagram. Come già detto, i post verranno nascosti solo agli utenti minorenni. C’è un motivo ben preciso dietro questa scelta: la volontà di non limitare le azioni della comunità transessuale.

Come spiega Emma Collins, responsabile delle politiche pubbliche di Instagram, esiste una fiorente comunità di attivisti transessuali che utilizza la piattaforma per parlare del tema e che inevitabilmente è portata a parlare di procedure estetiche.

Si tratta di un’iniziativa lodevole da parte di Instagram che tenta di lottare contro l’industria della dieta a tutti costi che porta – soprattutto i giovanissimi – alla ricerca della inesistente perfezione, causando in alcuni casi anche disturbi alimentari. Il contenuto veicolato tramite i social media, infatti, può giocare un ruolo importante nella relazione che abbiamo con i nostri corpi. Proprio per questo, è necessario che ci sia un controllo più serrato su determinati contenuti.