Instagram migliora (ancora) la sicurezza per gli adolescenti

Un nuovo pacchetto di funzionalità per la sicurezza degli adolescenti su Instagram è stato annunciato da Meta. L'azienda ha introdotto misure per contrastare le truffe e i tentativi di estorsione sessuale (quello che in inglese viene definito "sextortion") e proteggere la privacy dei giovani utenti sulla piattaforma.

Le nuove funzionalità mirano a rendere più difficile per gli account potenzialmente sospetti prendere di mira gli adolescenti. Instagram invierà le richieste di follow da questi account nelle cartelle spam, o le bloccherà completamente. Verrà inoltre testato un alert che avvisa gli utenti quando ricevono messaggi da account sospetti, segnalando se provengono da un paese diverso.

Meta impedirà inoltre agli account sospetti di visualizzare le liste di follower degli adolescenti e le foto in cui sono stati taggati. L'azienda non ha rivelato i criteri esatti per identificare questi account, ma ha dichiarato di utilizzare segnali come l'età dell'account e la presenza di follower in comune.

Meta sta rafforzando la protezione contro la diffusione di immagini intime.

Tra le novità, Instagram bloccherà la possibilità di fare screenshot o registrare lo schermo per le immagini condivise tramite messaggi effimeri. Queste immagini, inoltre, non saranno più accessibili dalla versione web dell'app. Verrà inoltre estesa a tutti gli adolescenti la funzione di protezione dalla nudità, che sfoca automaticamente le immagini con contenuti espliciti nei messaggi diretti.

Queste misure mirano come detto a contrastare il fenomeno del sextortion, in cui i truffatori manipolano gli adolescenti per ottenere immagini intime da usare poi per ricatti. Un recente report ha evidenziato come Instagram e Snapchat siano le piattaforme più utilizzate dai criminali per stabilire il contatto iniziale con le vittime. Meta ha dichiarato di aver rimosso 800 gruppi su Facebook e 820 account collegati a un'organizzazione nota come "Yahoo Boys", che cercava di reclutare e addestrare nuovi truffatori.