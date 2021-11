Instagram Take a Break, in arrivo la funzione che ti invita a smettere di scrollare

Troppo tempo sprecato sui social network? Da oggi non più: Take a Break è la nuova funzione di Instagram pensata apposta per incoraggiare gli utenti a un uso consapevole e “misurato” della piattaforma, evitando che le persone – soprattutto i più giovani – sviluppino una forma di dipendenza dal social e in particolare dalla cosiddetta azione dello “scrolling”.

Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha fatto sapere che i test per la funzione Take a Break sono già iniziati. Take a Break, in sostanza, consisterà in un semplice promemoria che inviterà gli utenti a staccare gli occhi dallo schermo dopo un uso prolungato del social network (si parla di 10, 20 o 30 minuti continuativi). Il lavoro rientra nel piano promosso da Instagram per cercare di dare alle persone maggiore controllo sulla loro esperienza.

Da mesi, ormai, Instagram – e con lei Meta – è nell’occhio del ciclone per via delle dichiarazioni rilasciate da Frances Haugen sugli effetti negativi dell’app sulla salute mentale degli adolescenti. La mossa, dunque, rappresenta un modo per Instagram per smarcarsi di dosso quelle accuse e mostrarsi sensibile al problema sollevato.

Molti giovani, in effetti, non dispongono degli strumenti di autocontrollo necessari a ridurre l’utilizzo dei vari social. Take a Break, in realtà, è soltanto una delle funzioni allo studio di Meta per garantire ai ragazzi un’esperienza d’uso serena. Nick Clegg, vicepresidente degli affari globali e della comunicazione di Facebook, ha illustrato un po’ di tempo fa alla CNN un nuovo metodo per indirizzare gli adolescenti verso contenuti “alternativi” ogni volta che i sistemi rilevano un’attività di “binge watching” potenzialmente dannosa.

Sempre a proposito di Take a Break, un portavoce di Meta ha rivelato che gli utenti dovranno attivare manualmente la nuova funzione, mentre i più giovani saranno invitati a farlo attraverso l’invio di un’e-mail.