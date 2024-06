Instagram sperimenta gli annunci che non si possono saltare, costringendo gli utenti a guardarli

Instagram sta sperimentando una nuova funzionalità chiamata "ad breaks" o "interruzioni pubblicitarie", che obbligano gli utenti a guardare un annuncio prima di poter continuare a navigare nella piattaforma. Secondo quanto riportato da The Verge, la funzione è attualmente in fase di test e consiste nell'inserimento di pubblicità non skippabili mentre gli utenti scorrono tra storie e post.

Un portavoce di Instagram, Matthew Tye, ha confermato la sperimentazione, spiegando che gli "ad breaks" presentano un'icona con un timer, la quale indica quanto tempo rimane prima che si possa riprendere la navigazione. Inoltre, cliccando sull'icona, viene fornita una spiegazione più dettagliata:

"Le interruzioni pubblicitarie rappresentano un nuovo modo di visualizzare annunci su Instagram. A volte potrebbe essere necessario visualizzare un annuncio prima di poter continuare a navigare."

I post sponsorizzati e le pubblicità sono già una prassi nella piattaforma, inseriti tra i contenuti che gli utenti scorrono, sia nel feed principale che nei Reels. Tuttavia, queste interruzioni forzate rappresentano una novità significativa, rendendo la pubblicità inevitabile. "Siamo sempre alla ricerca di formati che possano generare valore per gli inserzionisti," ha commentato Tye.

Questa modalità ricorda quelle già presenti in altre piattaforme, come YouTube, che propone annunci non skippabili prima e durante i video, e TikTok, che, sebbene inserisca pubblicità tra i suoi video brevi, consente agli utenti di scorrere oltre rapidamente. La decisione di Instagram di testare gli "ad breaks" evidenzia, dunque, una potenziale nuova strategia volta a incrementare l'interazione con gli annunci pubblicitari, ma bisognerà capire qual sarà la reazione degli utenti a riguardo.